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Главная Новости Бизнес тарифы 70% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нефтегаз» предлагает газ по 7,2 грн
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70% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нефтегаз» предлагает газ по 7,2 грн

"Нефтегаз" предлагает населению выгодные тарифы в январе

сегодня, 15:19
Автор:

Владимир Лавский

25 числа каждого месяца поставщики газа объявляют цены на следующий месяц. Первым, как правило, это делает государственный "Нефтогаз". Несмотря на то, что сейчас "Нефтогаз" обслуживает лишь 2% рынка именно исходя из движения цен госпоставщика, рынок либо трепещет от роста цен, либо радуется сезонному падению. Хотя большая часть клиентов — 70% домохозяйств, это клиенты газосбытовых компаний, естественной монополии, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу.

70% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нефтегаз» предлагает газ по 7,2 грн

Несмотря на сезонный рост цен на газ, благодаря рынку у потребителей есть возможность выбрать наиболее низкую стоимость. Так, по информации специализированного издания “ГазПравда”, наиболее оптимальными тарифы на январь за один кубометр газа заявили в компании Нефтегаз-Украина (7,22 грн.), “ГАЗ АП” (6,99 грн), “MEGAWATT” (7,05 грн), “Агросинтез Трейдинг" (7,08 грн), “Энергетические ресурсы Украины” (7,11 грн) и “Аскания Энерджи” (7,20 грн). В то же время региональный представитель “ГазЗбута” из Львова предлагает населению тариф 10,8 грн, а в Ровно, Житомире, Николаеве и Черновцах данная цифра приближается максимально близко к 10 грн за кубометр газа.

Исходя из этих цифр, на Украинской энергетической бирже средняя цена за тысячу кубометров газа составляет 7452,95 гривны. То есть, ценовая политика ряда поставщиков ("Нефтегаз", "ГАЗ АП", "MEGAWATT") полностью коррелируется с биржевой стоимостью при расценке 7,22 гривны за один кубометр. Что не скажешь о цифрах во Львове и других регионах, приведенных выше.

В Сети пользователи уже начали обсуждать варианты смены поставщика, жалуясь на высокие тарифы. А в компании “Нефтегаз” заявили, что за время свободной конкуренции на рынке газа число их абонентов увеличилось в 2 раза.

Что делать, если вы хотите сменить поставщика газа

С августа этого года каждый потребитель газа может сменить поставщика газа в любое время. Для этого нужно сделать несколько шагов.

1. Потребитель направляет выбранному им новому поставщику заявление на присоединение.

2. Новый поставщик уведомляет о решении клиента  действующего ("старого") поставщика через информационную платформу в течение 3 дней  от получения заявление на присоединение.

3. Новый поставщик  рассмотрит поданные потребителем документы. Он имеет право аннулировать поданное потребителем заявление на присоединение, если посчитает его ненадежным (наличие долгов у старого поставщика).

4. Новый поставщик присылает потребителю уведомление о дате начала поставок газа, в течение 3 дней после завершения процедуры смены поставщика.

5. Новый поставщик регистрирует потребителя в собственном Реестре потребителей.

Процедура занимает около 10 минут. Оформление документов оператором — около 10 дней.

В этом и сила конкуренции. Теперь менять поставщика можно каждый месяц, выбирая ту цену и сервис, которая соответствует предпочтениям.


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