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Биткоин установил очередной рекорд

Биткоин стоит уже более 25 тысяч долларов

сегодня, 10:14
Автор:

Владимир Лавский

Недавно данные торговых площадок указывали на то, что цена биткойна выросла до своего исторического максимума — более 23 тыс. долларов, однако сегодня криптовалюта снова побила свой рекорд, достигнув отметки в 25 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные на криптовалютной бирже Coindesk .

Биткоин установил очередной рекорд

Стоимость биткоина

Однако по состоянию на 09:00 по киевскому времени его стоимость немного откатилась. Сейчас она составляет 24 828 долларов. На еще одной бирже, Bitstamp. стоимость одного биткойнов составляет 25 020, на FTX — выше 25 040 долларов.

Ранее "Комментарии" сообщали о другом ценовом рекорде криптовалюты. 


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