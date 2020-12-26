Биткоин установил очередной рекорд

Недавно данные торговых площадок указывали на то, что цена биткойна выросла до своего исторического максимума — более 23 тыс. долларов, однако сегодня криптовалюта снова побила свой рекорд, достигнув отметки в 25 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные на криптовалютной бирже Coindesk .

Стоимость биткоина

Однако по состоянию на 09:00 по киевскому времени его стоимость немного откатилась. Сейчас она составляет 24 828 долларов. На еще одной бирже, Bitstamp. стоимость одного биткойнов составляет 25 020, на FTX — выше 25 040 долларов.

Ранее "Комментарии" сообщали о другом ценовом рекорде криптовалюты.

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