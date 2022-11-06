Блэкаут не помеха: «Укрпочта» продолжит выдавать пенсии украинцам

В условиях постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов тяжело сохранять спокойствие и быть уверенным в завтрашнем дне. Активные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к тому, что отключение света в регионах перестало быть запланированной мерой экономии электричества. В связи с этим, большое количество пенсионеров начали переживать о возможных перебоях в работе "Укрпочты" в связи с частным отсутствием света.

Во время недавнего брифинга для представителей СМИ генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смолянский подчеркнул, что все отделения госкомпании продолжат работать даже во время блэкаута. Чиновник акцентировал внимание на том, что в "Укрпочте" работают не только те, кто легко справиться с электронными системами, но и специалисты в области "бумажной работы.

"Конечно же, есть два разработанных плана. Первый – это когда есть электроэнергия, тогда все компьютеры и системы будут работать в обычном режиме. Второй вариант – это выдача выплат в условиях отсутствия электричества. В такие моменты наши сотрудники просто начнут выдавать пенсии "по старинке", с использованием бумажных бланков, которые мы ежемесячно получаем от Пенсионного фонда", — поспешил успокоить украинцев Смолянский.

Более того, добавляет гендиректор "Укрпочты", в случае отключения света, отделения компании продолжат принимать и отправлять посылки. Также, уверяет Смолянский, в "Укрпочте" граждане, как и раньше, смогут осуществлять денежный перевод, если его размер не будет превышать 5 тысяч гривен.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что Кабинет министров обнародовал размер заработных плат украинских чиновников за прошлый месяц — октябрь.

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