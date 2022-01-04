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Богатейшая компания в истории бизнеса: на сколько еще могут вырасти в цене ее акции

Акции американской компании Apple достигли максимально высокой отметки, в результате чего ее капитализация превысила 3 ​​трлн. долларов

сегодня, 10:11
Автор:

Людмила Слободенюк
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Если раньше считалось, что самые богатые в мире компании по добыче нефти, то теперь в мире бизнеса новые правила. По состоянию на начало 2022 года самой богатой компанией мира официально стала Apple. Производство гаджетов стало более прибыльным, чем газ и нефть. Капитализация компании Apple достигла отметки в 3 триллиона долларов. Еще никогда ни одна другая компания не стоила столь дорого. Об этом пишет CNBC, передают "Комментарии".

"Капитализация Apple и дальше будет продолжать расти. Она регулярно показывает рекордные показатели по доходам, выпускает гаджеты, пользующиеся спросом и успехом. В ближайшее время стоимость акций вырастет еще на 10%. В 2022 году цена за одну акцию вырастет до отметки в 210 долларов," – подсчитали эксперты издания.

Богатейшая компания в истории бизнеса: на сколько еще могут вырасти в цене ее акции

Apple - самая дорогая компания в мире. Фото из открытых источников

До недавнего времени Apple по уровню капитализации конкурировала с Saudi Aramco (это нефтедобывающая компания). Однако в настоящее время лидером в мире бизнеса стала именно Apple.
В Apple уже давно заявляли, что компания могла бы развиваться значительно более динамично и зарабатывать еще больше, но они никак не могут решить вопрос с нехваткой чипов.
В настоящее время Apple готовит два инновационных продукта — это очки дополненной реальности и собственную марку автомобиля. Однако подробности разработок, традиционно, содержатся в тайне.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что у Apple назрел бунт среди работников и они даже решились на страйк в канун Рождества. Персонал техподдержки и фирменных точек продаж был возмущен тем, что им не дают отдыхать, просят выходить на работу во время болезни, а в "Черную пятницу" не обеспечили социальную дистанцию ​​с покупателями, из-за чего многие сотрудники заболели коронавирусом.
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Источник: https://www.cnbc.com/2022/01/03/apple-becomes-first-us-company-to-reach-3-trillion-market-cap.html
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