Большая часть работников "ТЕДИС Украина" вакцинирована от Covid-19

По итогам 2021 года в компании "ТЕДИС Украина" полностью вакцинированы от Covid-19 более 70% персонала, т.е. более 1600 работников. Таких результатов удалось добиться благодаря организации корпоративной вакцинации в офисах компании в Киеве и Одессе, а также в 32 региональных структурных подразделениях по всей Украине. Компания также предоставила возможность вакцинироваться вместе с сотрудниками членам их семей. Об этом пишет издание Украинские новости, ссылаясь на пресс-службу FMCG-дистрибьютора.

Вакцинация. Иллюстрация из открытых источников

"Вакцинация сотрудников "ТЕДИС Украина" – это не только забота о здоровье сотрудников и их семьях. Это наш вклад в борьбу страны против коронавирусной инфекции. Со своей стороны мы обеспечили все необходимое, чтобы каждый желающий сотрудник, а также члены его семьи могли получить две дозы вакцины против Covid-19", — подчеркнул генеральный директор компании "ТЕДИС Украина" Тарас Корнияченко.

Ранее компания "ТЕДИС Украина" направила один миллион гривен на тестирование сотрудников Covid-19 в рамках корпоративного медицинского страхования. Также в страховой пакет каждого сотрудника была включена опция сублимита для лечения от коронавирусной инфекции в условиях медицинского стационара.

Также компания "ТЕДИС Украина" передала 38 больницам более 100 тысяч наборов из масок и перчаток, а также почти 2500 "наборов врачей", в которые вошли маска FPP3, бахилы, очки на общую сумму 3 миллиона гривен.

Для справки: мажоритарным акционером компании "ТЕДИС Украина" бизнесмен Борис Кауфман.



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