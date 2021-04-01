Стало известно, будет ли "Укрпочта" доставлять пенсии с 1 апреля. Сомнения в функционировании почты появились после обострения ситуации с коронавирусом в Украине.

Доставка пенсий: будет ли Укрпочта доставлять выплаты украинцам. Фото: segodnya.ua

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в Украине проживает около 13 миллионов пенсионеров в населенных пунктах, где нет банковских отделений или терминалов. Соответственно в этих людей возникают трудности с получением пенсионных выплат.

Министр заявил, что "Укрпочта" будет продолжать доставлять наличные по адресам пенсионеров даже несмотря на карантин. Кроме того, почта сможет обеспечивать лекарствами и пищевыми продуктами в случае необходимости.

Однако уже с 1 апреля в Украине изменятся тарифы "Укрпочты" на доставку пенсий и других государственных выплат. Связано это с тем, что действующие ценники за услуги не покрывали реальные расходы компании.

Поэтому с сегодняшнего дня доставка по городу будет стоить 1,3 процента от суммы, которая доставляется, по сельской местности — 2,65 процента. Ранее тарифы составляли соответственно 1,15 процента и 2,3 процента.

Благодаря новым тарифам сохранятся рабочие места почтальонов, а стабильная работа "Укрпочты" продолжится как минимум на год.

Напомним, что министерство социальной политики вместе с парламентом разрабатывает модель, которая поможет гражданам страны получать пенсионные выплаты в размере 7000 гривен. Такие пенсии могут быть доступны для будущих поколений за выход на накопительную систему. Об этом подробнее читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, кто и какую пенсию получает в Украине. Инфографику можно посмотреть здесь.

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