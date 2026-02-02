Буковина получает индустриальную революцию – новый парк создаст сотни рабочих мест

Черновицкая область получит мощный экономический импульс – индустриальный парк "Буковина 1" официально включен в реестр Кабинета Министров Украины, став первым объектом с новым статусом в 2026 году. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

«БУКОВИНА 1» официально открыта: производство, инвестиции и новые возможности для региона

Проект расположен на территории Кельменецкой общины Днестровского района , занимает 18,0141 га и планируется к функционированию на 49 лет . Инициатором выступило ООО "ММ АГРО", компания, в прошлом году основанная и специализирующаяся на эксплуатации недвижимого имущества, вспомогательной деятельности в растениеводстве и послеурожайной переработке.

Ожидается, что реализация проекта создаст около 250 рабочих мест непосредственно на территории парка и будет стимулировать развитие смежного малого бизнеса. "Это не просто новые рабочие места — это локальный экономический драйвер, который поддержит общину и принесет дополнительные поступления в местный бюджет", — отметили в Минэкономики.

На территории "БУКОВИНА 1" планируется развитие производств по нескольким направлениям , среди которых:

Глубокая переработка агропродукции : производство растительного масла, мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов и кормов для животных;

Пищевая промышленность : переработка фруктов и овощей, производство натуральных соков;

Энергоэффективность и альтернативная энергетика для обеспечения потребностей производства.

По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в проект составляет 698,3 млн. грн ., что делает его одним из крупнейших индустриальных вложений в регионе за последние годы.

Эксперты отмечают, что запуск индустриального парка будет способствовать повышению конкурентоспособности Буковины , созданию новых технологических производств и привлечению частных инвесторов, а также станет положительным сигналом экономического развития западной Украины .

"Этот парк – это будущее для региона. Новые производства не только обеспечат продуктовые потоки и энергетическую самодостаточность, но и станут платформой для обучения кадров и развития предпринимательства на местах", – отмечают аналитики.

Читайте на "Комментариях", что украинские молочные фермы переживают кризис.