Буковина отримує індустріальну революцію – новий парк створить сотні робочих місць

Чернівецька область отримає потужний економічний імпульс – індустріальний парк "БУКОВИНА 1" офіційно включений до реєстру Кабінету Міністрів України, ставши першим об’єктом із новим статусом у 2026 році. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

«БУКОВИНА 1» офіційно відкритий: виробництво, інвестиції та нові можливості для регіону

Проєкт розташований на території Кельменецької громади Дністровського району, займає 18,0141 га та планується до функціонування на 49 років. Ініціатором виступило ТОВ "ММ АГРО", компанія, яка торік була заснована та спеціалізується на експлуатації нерухомого майна, допоміжній діяльності у рослинництві та післяврожайній переробці.

Очікується, що реалізація проєкту створить близько 250 нових робочих місць безпосередньо на території парку та стимулюватиме розвиток суміжного малого бізнесу. “Це не просто нові робочі місця – це локальний економічний драйвер, який підтримає громаду та принесе додаткові надходження до місцевого бюджету”, – зазначили у Мінекономіки.

На території "БУКОВИНА 1" планується розвиток виробництв за кількома напрямами, серед яких:

Глибока переробка агропродукції : виробництво олії, борошномельно-круп’яних продуктів, крохмалів та кормів для тварин;

Харчова промисловість : переробка фруктів та овочів, виробництво натуральних соків;

Енергоефективність та альтернативна енергетика для забезпечення потреб виробництва.

За попередніми оцінками, загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 698,3 млн грн, що робить його одним із найбільших індустріальних вкладень у регіоні за останні роки.

Експерти відзначають, що запуск індустріального парку сприятиме підвищенню конкурентоспроможності Буковини, створенню нових технологічних виробництв і залученню приватних інвесторів, а також стане позитивним сигналом для економічного розвитку західної України.

“Цей парк – це майбутнє для регіону. Нові виробництва не лише забезпечать продуктові потоки та енергетичну самодостатність, а й стануть платформою для навчання кадрів та розвитку підприємництва на місцях”, – зазначають аналітики.

