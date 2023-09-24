Что означают названия известных украинских компаний: АТБ, Сильпо и ДТЭК

Каждый день украинцев окружают сотни компаний. Мы ходим в маркеты с вывесками АТБ или Сильпо, а электроэнергию большинство получает от компании ДТЭК. Однако немногие знают, как расшифровываются названия этих компаний. Портал "Комментарии" рассказывает, что означают названия таких известных украинских компаний, как АТБ, Сильпо и ДТЭК.

Что означает название АТБ, Сильпо и ДТЭК

Что означает АТБ

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Название "АТБ-Маркет" или в быту АТБ происходит от аббревиатуры предприятия "АгроТехБизнес", созданного в городе Днепр в 1993 году. Компания в трех равных долях принадлежит бизнесменам-основателям: Виктору Карачуну, Евгению Ермакову и Геннадию Буткевичу. На сегодняшний день АТБ одна из крупнейших украинских сетей супермаркетов. В 2021 году количество торговых точек оценивалось более чем в 1300 единиц. С началом полномасштабной войны это количество уменьшилось до 1116 магазинов.

Как расшифровывается Сильпо

Сильпо – это популярная в Украине торговая сеть. Слово "сельпо" образовано от первых слогов русских слов " сель ское по требительское общество" или же украинское " сіль ське с по живче товариство". В СССР "сельпо" — это магазин сельского потребительского общества, в котором продавались товары от производителя, избегая посредников. Сейчас слово "сельпо" ассоциируется с украинской сетью маркетов. Компания "Сильпо" работает в 62 городах Украины и имеет сеть с 305 супермаркетов. "Сильпо" принадлежит холдинговой компании Fozzy Group, владельцем которой является бизнесмен Владимир Костельман.

Что означает ДТЭК

ДТЭК – это аббревиатура, состоящая из четырех слов – Донбасская топливно-энергетическая компания. Компания была создана в 2005 году через объединение нескольких энергетических предприятий на Донбассе. ДТЭК входит в состав инвестиционной группы SCM, владельцем которой является украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

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