Чтобы было светлее: Украина снова импортирует электроэнергию

Благодаря принятому недавно правительством решению о гарантиях энергоснабжения потребителям дорогой импортной электроэнергии и начался снова импорт электроэнергии, сообщил министр Герман Галущенко в интервью "Интерфакс-Украина", пишут "Комментарии".



В Минэнерго начали импортировать электроэнергию

"В настоящее время импорт небольшой, но он продолжается с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это соответственно будет влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", – сказал он журналистам.

Детализуя возможные объемы импорта, глава Минэнерго уточнил, что они будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистем блоков в ближайшее время. Вопросом импорта занимается ряд трейдеров: государственный "ЭКУ", частные "ЭРВ", группа "ДТЭК".

Как сообщало ранее Минэнерго, согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерний пиковый час, однако привлечение импорта значительно снизит объем небаланса.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года говорил о поставках электроэнергии из Европы объемом около 2 ГВт для прохождения зимы, оценив необходимый объем средств в $800 млн.

Тем временем Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и посол США Бриджит Бринк обсудили способы сделать украинскую энергосистему более устойчивой к российским ракетным ударам. По словам Премьера, речь шла о механизмах, которые бы помогли балансировать энергосистему в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры.

Кроме того, США выделяют $53 миллиона на срочную закупку оборудования, необходимого для восстановления украинской энергосистемы после российских ракетных ударов. В середине декабря США отправили Украине первую часть оборудования стоимостью около $13 миллионов.

Напомним, как писали "Комментарии", Россия целенаправленно наносит удары по украинской критической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и света. Чтобы обезопасить себя от потенциальных вызовов, стране нужна децентрализованная энергосистема . Так считает украинское правительство. Это позволит противодействовать военным, политическим, экономическим или климатическим угрозам и вызовам. В настоящее время все основные базовые электростанции в Украине сосредоточены в трех или четырех регионах страны. Это в условиях войны, кроме дополнительных затрат на ремонт, делает их легкой мишенью. При повреждении без электроэнергии остается значительная часть населения и фактически сразу в нескольких областях. Децентрализация же предполагает рассредоточение источников генерации и строительство миниэлектростанций, что сделает энергосистему Украины менее уязвимой. Также будут использовать индивидуальный подход к каждому региону и расширят круг используемых источников энергии. Не полагаясь только на одну альтернативу, а миксируя их для лучшего результата.

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