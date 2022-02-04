Цукерберг выбыл из ТОП-10 самых богатых людей мира: сколько миллиардер потерял после падения Meta

Марк Цукерберг потерял 29 миллиардов долларов, поскольку акции Meta Platforms зафиксировали рекордное однодневное падение. Об этом сообщает Reuters.

Глава и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг – фото из открытых источников

Акции Meta упали на 26%, что привело к наибольшему уничтожению рыночной стоимости американской компании за один день более чем на 200 миллиардов долларов. По данным Forbes, состояние основателя и главного исполнительного директора Цукерберга упало до 85 миллиардов долларов.

Цукербергу принадлежит около 12,8% технологического гиганта, ранее известного как Facebook.

Однодневное снижение богатства Цукерберга является одним из самых больших за всю историю и происходит после того, как основатель Tesla Илон Маск потерял 35 миллиардов долларов за один день в ноябре. Маск, самый богатый человек мира, тогда опрашивал пользователей Twitter, стоит ли продать 10% своей доли. Акции Tesla еще не возобновились после распродажи.

После потери 29 миллиардов долларов Цукерберг занял двенадцатое место в списке миллиардеров в реальном времени Forbes, ниже индийских бизнес-магнатов Мукеша Амбани и Гаутама Адани.

Безусловно, торговля технологическими акциями остается нестабильной, поскольку инвесторы пытаются установить цену из-за высокой инфляции и ожидаемого роста процентных ставок. Акции Meta вполне могут возобновиться в скором времени.

Цукерберг продал акции Meta на сумму 4,47 миллиарда долларов в прошлом году, до технологического разгрома в 2021 году. Продажа акций производилась как часть предварительно установленного торгового плана 10b5-1, который руководители используют, чтобы развеять опасения по поводу инсайдерской торговли.

Как сообщали ранее "Комментарии", Meta создает самый мощный в мире суперкомпьютер с искусственным интеллектом.

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