Дело «ПриватБанка»: может ли розыск Александра Дубилета «зацепить» его сына Дмитрия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. "Комментарии" спросили у экспертов, есть ли шанс привлечь к ответственности тех, кто "выдаивал" ПриватБанк, а также – может ли эта "охота" зацепить экс-министра Кабинета министров Украины (с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года), одного из создателей Монобанка Дмитрия Дубилета, который работал в ПриватБанке вместе с отцом – Александром Дубилетом.

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"Дело ПриватБанка является маркером для западных партнеров"

Объявление в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета свидетельствует о том, что Зеленский и его команда начали выполнять то "домашнее задание", о котором говорили международные партнеры Украины еще при президентстве Порошенко, вскоре после национализации ПриватБанка. Такого мнения придерживается финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ.

"Когда Лондонский суд приступил к рассмотрению этого дела, зарубежные партнеры дали четкий сигнал Украине, что его передача в международные суды без решения национальных судов, а также без определения круга виновных, выглядит парадоксально. При Порошенко украинские суды не назвали ни одного виновного, не было приговоров. Есть банк, из которого вывели миллиарды долларов. Это, по сути, преступление века. И — без наказания, т.к. нет решений национальных судов", — отмечает эксперт.

Он приводит пример Казахстана, где тоже национализировали один из крупнейших частных банков – и имели хороший опыт возвращение активов этого банка, а также ареста активов его бывший собственников по всем миру. В итоге вернули несколько млрд долл.

"Казахстан тоже подавал в Лондонский суд иск, выиграл, вернул деньги. Но — было расследование, судебные слушанья, приговоры. Более 10 человек получили реальные сроки. А что у нас? – вопрошает Алексей Кущ. — Дело ПриватБанка является маркером для западных партнеров. Когда из него выводились деньги, нас активно кредитовали МВФ, ЕС, США. Получилось, что Запад вливал в Украину деньги, а из ПриватБанка в это же время огромные суммы утекали за рубеж. Ключевая задача команды Зеленского – провести расследование, довести дело до суда, назвать виновных, осудить, пусть даже заочно. После этого Украина сможет получить дополнительный импульс для позитивных решений судов как в Лондоне, так и в США (штат Делавер), на Кипре, куда вели следы из ПриватБанка. И тогда блок в отношениях между нами и западными партнерами будет снят. Так что задержание топ-менеджеров, объвление в розыск руководства банка – это шаги в правильном направлении. Главное теперь, довести всё до конца".

Вероятность привлечения к ответственности Дмитрия Дубилета эксперт считает минимальной. Он поясняет: "Судя по общедоступной информации, Дубилет-сын отвечал больше за техническое, технологическое развитие банка. Ну и с учетом того, что он работал в новой команде, его трогать не будут. Впрочем, вина Дубилета-старшего тоже не доказана. Пока это лишь попытка установить некоторые факты с его помощью".

"Власти не способствуют полноценному расследованию обстоятельств вывода денег из ПриватБанка"

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что вокруг дела ПриватБанка происходит полноценная война элит внутри украинской власти.

"В то время как НАБУ борется с участниками вывода денег из ПриватБанка, СБУ открывает дело за госизмену против Екатерины Рожковой, которая участвовала в процессе национализации. Это означает, что в коридорах власти полноценно присутствуют обе группы: и сторонников, и оппонентов национализации", — подчеркивает Ярослав Божко.

Он сомневается, что против Дубилета-младшего могут выдвинуть какие-то обвинения. Но не исключает его участие в деле в качестве свидетеля, ведь по факту он был одним из сотрудников ПриватБанка до национализации.

"Фактически — это одно из самых крупных дел сейчас, — уверен Ярослав Божко. — Но, вопреки позиции США и других партнеров Украины, власти не способствуют полноценному расследованию обстоятельств вывода денег из ПриватБанка. В том числе – из-за партнерских отношений с Коломойским".

Ранее секретарь СНБО назвал причину отсутствия украинских санкций против Коломойского.

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