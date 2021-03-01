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Дело рынка Столичный: в СМИ сообщили новые подробности

Журналисты сообщают об изменениях в Госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей

сегодня, 11:58
Автор:

Станислав Молчанов

Уже несколько месяцев подряд в Украине продолжается противостояние вокруг киевского рынка "Столичный". Издание "КП в Украине" сообщает, что регистратор Чабановского поселкового совета Дмитрий Коваленко мог превысить свои должностные обязанности и 27 февраля якобы неправомерно заблокировал в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Рустема Абдукадырова.

Дело рынка Столичный: в СМИ сообщили новые подробности

Фото из открытых источников

По данным "КП в Украине", к управлению рынком могут быть причастны Армен Саркисян, Иван Аврамов, Владимир Галантерник и Александр Стельмах.

Сообщается, что 2 декабря 2020 года правоохранители сообщили Стельмаху о подозрении по факту мошенничества в особо крупном размере, после чего к делу был привлечен юрист Андрей Портнов. Якобы по его рекомендации, по данным "КП в Украине" Стельмах обратился в Шевченковский райсуд. Тогда как жалоба, как пишет "КП в Украине", по территориальности относилась к Голосеевскому районному суду города Киева. В статье "КП в Украине" отмечается, что сообщение о подозрении Стельмаха отменила судья Татьяна Овсепьян. Затем, по данным "КП в Украине", директор Рустем Абдукадыров подает фактически сам на себя в тот самый Шевченковский районный суд города Киева четыре одинаковых заявления об обеспечении иска. После того, как заявление об обеспечении будущего иска попало к судье Анзору Садулаеву, пишет "КП в Украине", тот утверждает проект постановления о запрете увольнения Рустема Абдукадырова с должности директора рынка "Столичный".

Ранее, в декабре 2020 года, по данным издания "КП в Украине", министр юстиции Украины Денис Малюська буквально за три часа отменил в реестре решения других государственных регистраторов. Рустема Абдукадыров был возобновлен в должности директора рынка "Столичный".

Напомним, дело рынка "Столичный" стало предметом журналистского расследования.


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Источник: https://kp.ua/politics/689792-smy-v-hosreestr-yurlyts-y-fyzlyts-predprynymatelei-proyzvedeno-nezakonnoe-vmeshatelstvo-dlia-blokyrovky-dyrektora-na-rynke-stolychnyi
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