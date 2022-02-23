Демуринский горно-обогатительный комбинат может торговать с РФ и субсидировать ее ОПК – СМИ

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Станислав Молчанов
Демуринский ГОК (Днепропетровская область) в течение нескольких лет мог поставлять стратегическую продукцию для нужд российской "оборонки" и субсидировать ОПК страны-агрессора за счет искусственного занижения цен и недоплат в госбюджет, сообщает издание delo.юа.
Демуринский ГОК - фото: СKS
По данным журналистов, несмотря на санкции СНБО в отношении Шелкова, корпорации "ВСМПО-Ависма" и оффшорной компании "Limpieza Limited", в течение всего 2021 года ДГОК, мог отгружать украинское титановое сырье российским потребителям через оффшорную компанию "Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH", принадлежащую экс-топ-менеджеру ОГХК Юрию Перцеву и его жене .
Схема поставок титанового сырья Демуринского ГОКа в РФ через компанию Перцева-Журило "Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH.
По словам журналистов, в 2021 году 80% всей продукции ГГОКа поставлялось предприятиям российского ОПК ("Ависма", "Росатом", "Рособоронпром" и др.) через "Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH". В частности, было поставлено 19 760,5 т ильменита, 5959 т рутила, 2786 т циркона. При этом, утвержается в материале, продажи происходили якобы по заведомо заниженным на 25-30% ценам.
Журналисты обеспокоены тем, что санкции СНБО относительно тесно связанной с российским ОПК корпорации "ВСМПО-Ависма" были введены, но могли оказаться фикцией.
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