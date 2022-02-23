Демуринский горно-обогатительный комбинат может торговать с РФ и субсидировать ее ОПК – СМИ

Демуринский ГОК (Днепропетровская область) в течение нескольких лет мог поставлять стратегическую продукцию для нужд российской "оборонки" и субсидировать ОПК страны-агрессора за счет искусственного занижения цен и недоплат в госбюджет, сообщает издание delo.юа.

Демуринский ГОК - фото: СKS

"На территории Днепропетровской области расположен " Демуринский горно-обогатительный комбинат ", который ведет промышленную разработку Волчанского месторождения титано-цирконовых руд. Официальным бенефициаром этого предприятия является российский миллиардер Михаил Шелков – акционер и член Совета директоров российской корпорации" ВСМПО-Ависма", которая в свою очередь входит в состав корпораций "Ростех" и "Рособоронэкспорт". Ними руководит член бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Чемезов ", — говорится в материале издания.

По данным журналистов, несмотря на санкции СНБО в отношении Шелкова, корпорации "ВСМПО-Ависма" и оффшорной компании "Limpieza Limited", в течение всего 2021 года ДГОК, мог отгружать украинское титановое сырье российским потребителям через оффшорную компанию "Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH", принадлежащую экс-топ-менеджеру ОГХК Юрию Перцеву и его жене .

Схема поставок титанового сырья Демуринского ГОКа в РФ через компанию Перцева-Журило "Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH.

По словам журналистов, в 2021 году 80% всей продукции ГГОКа поставлялось предприятиям российского ОПК ("Ависма", "Росатом", "Рособоронпром" и др.) через "Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH". В частности, было поставлено 19 760,5 т ильменита, 5959 т рутила, 2786 т циркона. При этом, утвержается в материале, продажи происходили якобы по заведомо заниженным на 25-30% ценам.

"Фактически, украинское предприятие в обход санкций могло поставлять свою продукцию для нужд российской "оборонки" и субсидировать ОПК страны-агрессора за счет льготных цен и систематических недоплат в госбюджет", — говорится в статье.

Журналисты обеспокоены тем, что санкции СНБО относительно тесно связанной с российским ОПК корпорации "ВСМПО-Ависма" были введены, но могли оказаться фикцией.

"Почему санкции не коснулись ее украинских "дочек" "ВСМПО Титан Украина" (Никополь, Днепропетровская область) и "Инвест Агро" (сельхозпредприятие на землях перспективного титанового карьера)? Почему в санкционный список попала оффшорная "Limpieza Limited", а ее работающий титановый актив не попал ни под какие ограничения? Почему теневые схемы поставок украинских титановых концентратов в РФ и Крым до сих пор могут работать, а легальному экспорту на рынки азиатских стран оказывается яростное сопротивление", — спрашивают журналисты.

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