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Dior извинился за скандальное фото, которое обидело китайцев: как оно выглядело (ФОТО)

Скандальная фотография девушки была представлена на выставке Lady Dior в Шанхае

сегодня, 12:00
Автор:

Денис Подставной
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Французский дом мод Christian Dior принес свои извинения за фотографию китаянки на своей выставке Lady Dior, которая проходила в Шанхае. Об этом сообщает издание South China Morning Post. 

Dior извинился за скандальное фото, которое обидело китайцев: как оно выглядело (ФОТО)

Dior. Фото из открытых источников

На снимке, который сделала известный фотограф Чен Ман запечатлена китайская девушка с броским макияжем и сумочкой бренда.  Фотография вызвала бурные споры и недовольство в Сети. Многие китайские пользователи посчитали, что девушка на фотографии олицетворяет западные стереотипы об азиатской внешности. 

Как пишет издание BBC, дело в том, что светлая кожа и большие глаза считаются идеалом красоты в Китае: местные бренды часто привлекают моделей с именно такими чертами лица для своей рекламы. Однако, по мнению некоторых, Чен Ман сделала ровно наоборот 

Попавшее под шквал критики изображение было снято с экспозиции, а фотографу и модному бренду пришлось извиняться.

Dior извинился за скандальное фото, которое обидело китайцев: как оно выглядело (ФОТО) - фото 2

Фото: BBC/CHEN MAN/DIOR

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что французский модный дом Dior подготовился к самому жуткому празднику года — Хэллоуину и выпустил тематическую посуду. Среди новых поступлений можно увидеть керамические фигуры тыквы, фарфоровые тарелки Руффо с тематическими иллюстрациями, вдохновленными старинными картами Таро и концепцией мистических пророков, а также свечи для дома.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что Кира Найтли представила новый парфюм Chanel. Создатель парфюма Оливье Польж признался, что это самая "деликатная версия" из всех ароматов модного бренда. Он советует распылять парфюм не только на тело, но и на постельное белье.


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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-59404377
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