Директор «Артемсоль» Виктория Луценко может привести госпредприятие к банкротству — СМИ

Назначенная в октябре 2020 года Кабинетом министров Украины и.о. директора ГП "Артемсоль" Виктория Луценко, по данным украинских СМИ, может привести к банкротству стратегическое предприятие, которое обеспечивает солью внутренние потребности Украины на 94%.

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщают средства массовой информации, уже несколько дней, по приказу и.о. директора Виктории Луценко, прекращена отгрузка соли всем дилерам, в том числе иностранцам. Таким образом предприятие, обеспечивающее потребности пищевой, химической, нефтяной, металлургической, энергетической, машиностроительной, фармацевтической отраслей, сельского хозяйства, и других жизненно-важных секторов экономики Украины наращивает собственные убытки.

"О беспрецедентной, критической ситуации, противоречащей экономическим интересам предприятия и страны в целом, Кабмину и правоохранительным органам сообщили официальными письмами многолетние проверенные партнеры "Артемсоли". В частности, они проинформировали о прекращении отгрузок продукции всем украинским дилерам и ряду иностранных компаний. Потеря предприятием объемов отгрузок как внутри Украины, так и на экспорт, повлекло снижение прибыли, уменьшение налоговых платежей в бюджет, сокращение объемов добычи соли", — сообщает издание Цензор. НЕТ

Журналисты полагают, что активы стратегического предприятия, которые вначале марта 2020 года были включено в список "Большой приватизации", а 30 октября, через две с лишним недели после назначения временной директрисой Виктории Луценко, вычеркнуты из перечня приватизируемых объектов, могут умышленно обесцениваются с целью последующей продажи за бесценок.

"Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять выгоды теневой приватизации "Артемсоли" заинтересованными бизнес-структурами. Кто заказчики умышленного предприватизационного банкротства предприятия? На этот вопрос предстоит ответить правоохранительным органам", — пишет издание.

По данным СМИ, в феврале 2014 года Александр Клименко согласовал кандидатуру Луценко на пост начальника Главка Миндоходов в Донецкой области. В бизнес-среде Донецкого региона ее называли "личным смотрящим Клименко по налогам и обналу".

"На этот раз, судя по творимому на предприятии беспределу, Луценко вновь оказалась востребованной, как специалист по теневой приватизации и банкротству успешной государственной компании… Ответных ходов ни Офис президента, ни Кабмин, ни АМКУ пока не сделали. И если реакции не последует, это будет свидетельствовать о непосредственном участии государственной власти в процессе "дерибана" очередных лакомых промышленных активов", — отмечает автор.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!