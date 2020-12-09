Директор «Артемсоль» Виктория Луценко может привести госпредприятие к банкротству — СМИ

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Станислав Молчанов
Назначенная в октябре 2020 года Кабинетом министров Украины и.о. директора ГП "Артемсоль" Виктория Луценко, по данным украинских СМИ, может привести к банкротству стратегическое предприятие, которое обеспечивает солью внутренние потребности Украины на 94%.
ФОТО: Из открытых источников
Как сообщают средства массовой информации, уже несколько дней, по приказу и.о. директора Виктории Луценко, прекращена отгрузка соли всем дилерам, в том числе иностранцам. Таким образом предприятие, обеспечивающее потребности пищевой, химической, нефтяной, металлургической, энергетической, машиностроительной, фармацевтической отраслей, сельского хозяйства, и других жизненно-важных секторов экономики Украины наращивает собственные убытки.
Журналисты полагают, что активы стратегического предприятия, которые вначале марта 2020 года были включено в список "Большой приватизации", а 30 октября, через две с лишним недели после назначения временной директрисой Виктории Луценко, вычеркнуты из перечня приватизируемых объектов, могут умышленно обесцениваются с целью последующей продажи за бесценок.
По данным СМИ, в феврале 2014 года Александр Клименко согласовал кандидатуру Луценко на пост начальника Главка Миндоходов в Донецкой области. В бизнес-среде Донецкого региона ее называли "личным смотрящим Клименко по налогам и обналу".
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