Дмитрий Дубилет и его компании получили уведомление из Лондона о подозрении в хищении интеллектуальной собственности

Дмитрий Дубилет и его компании ООО "Финтех Ферма" (Украина), Fintech Farm (Лондон) получили официальное уведомление от британских адвокатов ООО "Fintech Band" (владельца "Монобанка") о подозрении в хищении интеллектуальной собственности. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает портал "УНН".

Дмитрий Дубилет. Фото: пресс-служба Кабмина

СМИ сообщает, в уведомлении от Дмитрия Дубилета потребовали пояснений по сложившейся ситуации, в противном случае будет отправлено официальное заявление в международные органы по борьбе с мошенничеством, что грозит серъезными последствиями, вплоть до лишения свободы.

В документе приводятся доказательства адвокатов касательно хищения интеллектуальной собственности "Монобанка", а именно: платформа онлайн-банкинга Leobank предлагает те же функции, что и платформа онлайн-банкинга "Монобанк"; Leobank использует те же цветовые решения и имеет аналогичный пользовательский интерфейс; Leobank использовал на своей рекламе изображение банковской карты с номером карты "Монобанк".

Издание напоминает, в декабре 2021 года стало известно, что экс-совладелец "Монобанка" Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане свой продукт Leobank. После этой новости появилась информация о конфликте "Монобанка" с бывшим партнером Дмитрием Дубилетом. Проект Дмитрия Дубилета зрительно оказался копией "Монобанка", а может быть скопирован и технически.





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