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Спор "Монобанка" с Дубилетом: стало известно, будет ли дело рассматриваться в английском суде

Новый проект Дубилета Leobank может нарушать, в частности, авторские права "Монобанка"

сегодня, 13:58
Автор:

Станислав Молчанов
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Юридический спор между владельцами "Монобанка" и банкиром Дмитрием Дубилетом не урегулирован. Если стороны не найдут конструктивного решения, то дело будет рассматриваться в английском суде. Об сообщает УНН со ссылкой на комментарий юридической компании AVELLUM, представляющей интересы одного из акционеров "Монобанка".

Спор "Монобанка" с Дубилетом: стало известно, будет ли дело рассматриваться в английском суде

Дмитрий Дубилет - фото из открытых источников

"Сейчас спор между владельцами "Монобанка" и господином Дмитрием Дубилетом не урегулирован, хотя стороны провели несколько раундов предметных переговоров. Если эти переговоры в конечном счете не приведут к конструктивному решению, которое устроит все стороны и защитит интересы "Монобанка" и всех его участников, спор скорее всего будет решаться в английском суде", — сообщили в компании.

Кроме того, юристы также прокомментировали недавнее привлечение инвестиций Fintech Farm, принадлежащей Дмитрию Дубилету.

"Привлечение господином Дубилетом инвестиций напрямую не влияет на ситуацию и возможное развитие конфликта. В то же время при рассмотрении спора английский суд может применить достаточно широкий перечень обеспечительных мер по имуществу ответчиков, включая компанию Дубилета Fintech Farm. Если английский суд решит заморозить счета и активы на время рассмотрения спора, это может повлиять даже на деньги инвесторов", — резюмировали в AVELLUM.

Ранее стало известно, что экс-совладелец "Монобанка" Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане Leobank. Проект Дубилета визуально оказался очень похож на "Монобанк". После этой новости появилась информация о конфликте "Монобанка" с Дубилетом.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1960337-spir-monobanku-z-dubiletom-stalo-vidomo-chi-bude-sprava-rozglyadatis-v-angliyskomu-suddi
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