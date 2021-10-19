Dragon Capital приобрел здание, принадлежавшее Даниилу Зубицкому: наследники называют сделку незаконной

Инвестиционный фонд Dragon Capital, который принадлежит Томашу Фиале, в 2020 году приобрел в Киеве здание по ул. Шпака, 3, вокруг которого в течение долгого времени велись судебные тяжбы. Наследники Данилы Зубицкого, которые в течение 18 лет пытались вернуть контроль над активами, потерянными перед смертью известного врача, заявляют о незаконности сделки. Об этом в интервью для издания "КП в Украине" рассказал сын Данила Зубицкого Игорь Зубицкий.



Игорь Зубицкий. Фото: Укрпрес

"Здесь схема, образно говоря, как с покупкой краденного: если вор предлагает купить краденную драгоценность по-дешевке, то соглашаться на сделку или нет – вопрос репутации", — говорит сын Данила Зубицкого — Игорь Зубицкий.

Данил Зубицкий был советским и украинским фитотерапевтом, представителем нетрадиционной медицины, основателем серии аптек "Народная медицина Данила Зубицкого", академиком. Умер в декабре 2003 года и с тех пор его семья оказалась втянута в судебные разбирательства по поводу наследства.

Как сообщает сын Данилы Игорь Зубицкий, в 1996-м году Зубицкому-старшему выделили участок по адресу ул. Шпака, 3 в Киеве для строительства первой в Европе фито-клиники. Незадолго до смерти Данила ЧП “Народная медицина Данила Зубицкого” взяла под контроль группа бывших сотрудников, проведя процедуру перерегистрации частного предприятия в ООО. Вместе с 60% собственности перешли права и на недвижимость на балансе ЧП — двух лабораторий и здание клиники.

"За три недели до смерти отца в течение одного дня частное предприятие перерегистрируют как ООО, в которое входят еще 4 акционера на 60% доли, внеся в уставной фонд всего 3 тыс. грн. Среди "новых акционеров" оказалась супруга заместителя главы Шевченковской РГА Наталия Вакараш", — говорит Игорь Данилович в интервью.

Сообщается, что спустя 15 лет, после смерти старшего наследника Данила Зубицкого — сына Александра, это здание выставили на продажу. Приобрела его компания "Брологистик" (дочерняя фирма Dragon Capital), провела реконструкцию и в стенах проблемного здания разместилась Киевская школа экономики.

"Здание клиники, которое ни дня не проработало по назначению, а сдавалось в аренду разным мелким фирмам, выставили на продажу, причем по заведомо заниженной цене. Цену за квадратный метр установили на уровне 740 долл. Коммерческая недвижимость на рынке в этой части города, неподалеку от ст.м. "Шулявская", стоит гораздо, гораздо выше. Здание клиники приобрела компания "Брологистик" (дочерняя компания Dragon Capital, бенифециарный собственник Томаш Фиала, — ред.). Меня поразила личность покупателя", — рассказывает Игорь Зубицкий.





Отмечается, что информация о наложенных арестах и судебных тяжбах, которые длились все 18 лет, имеется в открытых источниках. Уголовное расследование и суды продолжаются до сих пор.

Напомним, ранее Dragon Capital в июне 2020 года анонсировал покупку здания по адресу Шпака, 3 для Киевской школы экономики.





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