logo

BTC/USD

89335

ETH/USD

3030.99

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес новости компаний «Друзья», «Гарри Поттер» и «Игра престолов» на Netflix: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«Друзья», «Гарри Поттер» и «Игра престолов» на Netflix: что известно

Сделка стоимостью более $80 миллиардов объединит крупнейший стриминговый сервис с одной из старейших студий Голливуда

5 декабря 2025, 19:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Американская компания Netflix объявила на своем сайте о покупке активов Warner Bros. Discovery. Она станет владельцем всех кино- и телестудий Warner Bros., а также HBO и HBO Max. Сделка оценивается в $82,7 миллиарда, передает Liga.

«Друзья», «Гарри Поттер» и «Игра престолов» на Netflix: что известно

Netflix объявил о покупке Warner Bros.

Акционеры Warner Bros. Discovery получат $27,75 за каждую акцию: $23,25 наличными и $4,50 акциями Netflix.

Сделку планируют закрыть в течение 12-18 месяцев, но сначала Warner Bros. Discovery должна отделить свое подразделение Global Networks (куда входят кабельные телеканалы CNN, TNT Sports, Discovery и т.д.) в отдельную публичную компанию Discovery Global, что планируется на третий квартал 2026 года.

"Это приобретение объединит инновационность Netflix, его глобальный охват и первоклассный стриминговый сервис с более чем столетним наследием Warner Bros.", – говорится в пресс-релизе.

Благодаря сделке Netflix получит права на сериалы "Теория большого взрыва", "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Друзья", франшизы DC и "Гарри Поттер", классические фильмы "Касабланка", "Гражданин Кейн", "Волшебник страны Оз" и другие.

Напомним, портал "Коментарии" писал, что во время недавней остановки в рамках своего тура "Ностальгическая ночь с Маколеем Калкиным" Маколей Калкин сказал, что он "не был бы полностью против" возвращения к роли Кевина МакКаллистера в продолжении фильма "Один дома". Хотя он добавил: "Это должно быть именно то, что нужно". К счастью, у Калкина уже есть предложение о продолжении, в котором он был бы заинтересован.                                                                 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости