«Друзья», «Гарри Поттер» и «Игра престолов» на Netflix: что известно

Американская компания Netflix объявила на своем сайте о покупке активов Warner Bros. Discovery. Она станет владельцем всех кино- и телестудий Warner Bros., а также HBO и HBO Max. Сделка оценивается в $82,7 миллиарда, передает Liga.

Акционеры Warner Bros. Discovery получат $27,75 за каждую акцию: $23,25 наличными и $4,50 акциями Netflix.

Сделку планируют закрыть в течение 12-18 месяцев, но сначала Warner Bros. Discovery должна отделить свое подразделение Global Networks (куда входят кабельные телеканалы CNN, TNT Sports, Discovery и т.д.) в отдельную публичную компанию Discovery Global, что планируется на третий квартал 2026 года.

"Это приобретение объединит инновационность Netflix, его глобальный охват и первоклассный стриминговый сервис с более чем столетним наследием Warner Bros.", – говорится в пресс-релизе.

Благодаря сделке Netflix получит права на сериалы "Теория большого взрыва", "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Друзья", франшизы DC и "Гарри Поттер", классические фильмы "Касабланка", "Гражданин Кейн", "Волшебник страны Оз" и другие.

