"Друзі", "Гаррі Поттер" та "Гра престолів" на Netflix: що відомо

Американська компанія Netflix оголосила на своєму сайті про покупку активів Warner Bros. Discovery. Вона стане власником усіх кіно- та телестудій Warner Bros., а також HBO та HBO Max. Угода оцінюється в $82,7 мільярда , передає Liga.

Netflix оголосив про покупку Warner Bros.

Акціонери Warner Bros Discovery отримають $27,75 за кожну акцію: $23,25 готівкою та $4,50 акціями Netflix.

Угоду планують закрити протягом 12-18 місяців, але спочатку Warner Bros. Discovery має відокремити свій підрозділ Global Networks (куди входять кабельні телеканали CNN, TNT Sports, Discovery тощо) до окремої публічної компанії Discovery Global, що планується на третій квартал 2026 року.

"Це придбання об'єднає інноваційність Netflix, його глобальне охоплення та першокласний стрімінговий сервіс із більш ніж сторічною спадщиною Warner Bros.", — йдеться у пресрелізі.

Завдяки угоді Netflix отримає права на серіали "Теорія великого вибуху", "Клан Сопрано", "Гра престолів", "Друзі", франшизи DC та "Гаррі Поттер", класичні фільми "Касабланка", "Громадянин Кейн", "Чарівник країни Оз" та інші.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що під час нещодавньої зупинки в рамках свого туру "Ностальгійна ніч із Маколеєм Калкіним" Маколей Калкін сказав, що він "не був би повністю проти" повернення до ролі Кевіна МакКаллістера у продовженні фільму "Один вдома". Хоча він додав: "Це має бути саме те, що потрібне". На щастя, Калкін вже має пропозицію про продовження, в якій він був би зацікавлений.