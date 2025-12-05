logo_ukra

BTC/USD

89335

ETH/USD

3030.99

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Бізнес новини компаній "Друзі", "Гаррі Поттер" та "Гра престолів" на Netflix: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

"Друзі", "Гаррі Поттер" та "Гра престолів" на Netflix: що відомо

Угода вартістю понад $80 мільярдів об'єднає найбільший стрімінговий сервіс із однією із найстаріших студій Голлівуду

5 грудня 2025, 19:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Американська компанія Netflix оголосила на своєму сайті про покупку активів Warner Bros. Discovery. Вона стане власником усіх кіно- та телестудій Warner Bros., а також HBO та HBO Max. Угода оцінюється в $82,7 мільярда , передає Liga.

"Друзі", "Гаррі Поттер" та "Гра престолів" на Netflix: що відомо

Netflix оголосив про покупку Warner Bros.

Акціонери Warner Bros Discovery отримають $27,75 за кожну акцію: $23,25 готівкою та $4,50 акціями Netflix.

Угоду планують закрити протягом 12-18 місяців, але спочатку Warner Bros. Discovery має відокремити свій підрозділ Global Networks (куди входять кабельні телеканали CNN, TNT Sports, Discovery тощо) до окремої публічної компанії Discovery Global, що планується на третій квартал 2026 року.

"Це придбання об'єднає інноваційність Netflix, його глобальне охоплення та першокласний стрімінговий сервіс із більш ніж сторічною спадщиною Warner Bros.", — йдеться у пресрелізі.

Завдяки угоді Netflix отримає права на серіали "Теорія великого вибуху", "Клан Сопрано", "Гра престолів", "Друзі", франшизи DC та "Гаррі Поттер", класичні фільми "Касабланка", "Громадянин Кейн", "Чарівник країни Оз" та інші.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що під час нещодавньої зупинки в рамках свого туру "Ностальгійна ніч із Маколеєм Калкіним" Маколей Калкін сказав, що він "не був би повністю проти" повернення до ролі Кевіна МакКаллістера у продовженні фільму "Один вдома". Хоча він додав: "Це має бути саме те, що потрібне". На щастя, Калкін вже має пропозицію про продовження, в якій він був би зацікавлений.                                                                               



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини