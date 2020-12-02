ЕС заявил о доведении "Укрзализныци" до критического финансового состояния

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Станислав Молчанов
Евросоюз заявил о
критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" и отметил, что в
Украине до сих пор не принят ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта. Об
этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации
между Украиной и ЕС, который был опубликован 1 декабря. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
В ЕС акцентируют внимание на том, что в сфере транспорта до сих пор не были приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в частности о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.
Также отмечается, что все еще не утверждены план действий по реализации Национальной транспортной стратегии и комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, которые важны для обеспечения основания для внедрения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.
О том, что УЗ может сознательно банкротить новый грузинский менеджер компании ранее заявляли эксперты и депутаты.
По словам экс-директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, вокруг "Укрзализныци" сейчас образовалась "похоронная бригада".
По данным "Апострофа", грузинский менеджер УЗ Ираклий Эзугбая путем установления несправедливых тарифов на грузоперевозки спровоцировал ежемесячные убытки компании в сумме более 400 млн грн.
При этом, министр инфраструктуры Владислав Криклий на это никак не отреагировал. В связи с этим, по данным "Экономической правды", его вскоре собираются отправить в отставку.
Как сообщалось, в "Укрзализныце" хотят продавать вместе с билетами полноценные обеды.
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Ад
сегодня, 15:08
Так это ж её "готовят" к "прихватизации"! Кто готовит? Кто "прихватизирует", тот и готовит... ;-) :-)))