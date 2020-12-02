ЕС заявил о доведении "Укрзализныци" до критического финансового состояния

Евросоюз заявил о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" и отметил, что в Украине до сих пор не принят ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта. Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который был опубликован 1 декабря. Фото из открытых источников

"Финансовое состояние нереформированной компании "Укрзализныця" остается критическим", — сказано в отчете.

В ЕС акцентируют внимание на том, что в сфере транспорта до сих пор не были приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в частности о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

Также отмечается, что все еще не утверждены план действий по реализации Национальной транспортной стратегии и комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, которые важны для обеспечения основания для внедрения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.

О том, что УЗ может сознательно банкротить новый грузинский менеджер компании ранее заявляли эксперты и депутаты.

По словам экс-директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, вокруг "Укрзализныци" сейчас образовалась "похоронная бригада".

"Укрзализныця" из компании генерирующей прибыль, наращивающей капиталовложения, увеличивающей ежегодно заработную плату сотрудникам и параллельно сокращающей кредитный портфель, превратилась в компанию, которая находится на грани выживания и под реальной угрозой банкротства и физической остановки работы", — отметил Рязанцев.

По данным "Апострофа", грузинский менеджер УЗ Ираклий Эзугбая путем установления несправедливых тарифов на грузоперевозки спровоцировал ежемесячные убытки компании в сумме более 400 млн грн.

При этом, министр инфраструктуры Владислав Криклий на это никак не отреагировал. В связи с этим, по данным "Экономической правды", его вскоре собираются отправить в отставку.

Как сообщалось, в "Укрзализныце" хотят продавать вместе с билетами полноценные обеды.

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