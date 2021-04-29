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Еще одно увольнение: Мустафа Найем покидает «Укроборонпром»

Мустафу Найема уволили с "Укроборонпрома"

29 апреля 2021, 13:41
Автор:

Таисия Ерохина

В четверг, 29 апреля, Мустафа Найем был уволен с должности заместителя генерального директора по вопросам активов, корпоративных прав и государственного оборонного заказа государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия и сам Найем в соцсетях.

Еще одно увольнение: Мустафа Найем покидает «Укроборонпром»

Мустафа Найем. Фото из открытых источников

Как заявили в государственном концерне, причина увольнения — оптимизация организационной структуры. В общем штат сократят  на 10%.

Отмечается, что компания показывает положительную динамику, но впереди ожидается "самый важный рывок". В сообщении от имени концерна поблагодарили Найема и других работников.

Еще одно увольнение: Мустафа Найем покидает «Укроборонпром» - фото 2

Как сообщил на своей странице в Facebook Найем, его должность сократили без объяснений и для него это решение было неожиданным. Найем рассказал о результатах своей работы в команде "Укроборонпрома", а также поблагодарил за два года сотрудничества команду, своих близких и других причастных.

Мустафа Найем заверил, что и после увольнения будет рад содействовать реформе "Укроборонпрома".

Еще одно увольнение: Мустафа Найем покидает «Укроборонпром» - фото 3

Напомним, вчера, 28 апреля, одной из самых обсуждаемых тем дня стала смена руководства в НАК "Нафтогаз Украины". Как известно, главную должность в компании теперь занимает бывший и.о. главы Министерства энергетики Юрий Витренко. А вот экс-главу Андрея Коболева "попросили" с поста, по словам чиновника, якобы даже не предупредив. Портал "Комментарии" решил узнать мнение специалистов. Эксперты попытались разложить ситуацию по полочкам, объяснив, почему происходят именно такие кадровые перестановки и чьей победой их можно считать.


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Источник: https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/3702661649857204
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