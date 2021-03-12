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Facebook отказался прокладывать кабель по дну Тихого океана: что случилось

Проект был приостановлен из-за политического давления со стороны американских властей

сегодня, 04:04
Автор:

Ольга Чародий

Компания Facebook отказалась от планов прокладки кабеля по дну Тихого океана длиной 12 000 км. Он должен был соединить между собой Калифорнию, Тайвань и Гонконг.

Facebook отказался прокладывать кабель по дну Тихого океана: что случилось

Facebook, фото - из открытых источников

Об этом сообщил представитель Facebook, передает Wall Street Journal. Причиной отказа стали напряженные отношения между США и Китаем, пояснили в компании. Проект был приостановлен из-за политического давления со стороны американских властей, которые считают, что прокладка кабеля может создать потенциальные проблемы для национальной безопасности.

"В связи с обеспокоенностью правительства США по поводу прямых каналов связи между США и Гонконгом, мы решили отозвать нашу заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC). Мы рассчитываем на сотрудничество со всеми сторонами, чтобы перенастроить систему в соответствии с интересами американского правительства", — сказал он.

Напомним, социальная сеть Facebook рекламирует некачественный и нелицензионный алкоголь. Это заметили пользователи соцсети. Реклама интернет-магазина Luxury Market поощряла приобретение людьми алкоголя в пакетах. Компания продает подделки на известные бренды такие как Finlandia и Absolut, виски Jack Daniels, Hankey Bannister, Chivas Regal, джинны Beefeater, Finsburry, Gordon's, ром Bacardi, Captain Morgan. Вся продукция изготовлена в двухлитровых картонных коробках. В магазине действуют большие скидки, стимулирующие пользователя приобрести контрафактный алкоголь. Как исследовали U-news, профиль алкогольного магазина существует с 2019 года. На сегодня компания запустила 17 версий рекламных объявлений, которые транслируются в Facebook и на сайтах-партнерах.

Ранее сообщалось, что Facebook позволяет своим пользователям зарабатывать на публикации потенциально опасной лжи и дезинформации о пандемии и вакцине, предоставляя собственные инструменты соцсети для рекламы. Детали скандала читайте в нашем материале.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/facebook-drops-plan-to-run-fiber-cable-to-hong-kong-amid-u-s-pressure-11615400710?mod=pls_whats_news_us_business_f
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