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Facebook станет платным: Цукерберг назвал цену

Марк Цукерберг решил повторить неоднозначное решение Илона Маска и вести плату за пользование соцсетью Facebook для людей, желающих официально подтвердить свою страницу.

сегодня, 19:05
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Автор:

Slava Kot

Для большинства пользователей соцсети Facebook останется бесплатной, однако для тех, кто хочет получить подтверждение аккаунта о подлинности физического лица или бренда, придется заплатить дополнительно по меньшей мере 12 долларов в месяц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Марка Цукерберга.

Facebook станет платным: Цукерберг назвал цену

Марк Цукерберг предлагает новый сервис в Facebook. Фото из открытых источников

Марк Цукерберг идет по пути американского бизнесмена Илона Маска и внедряет платные услуги в своей социальной сети Facebook . Ранее подобные изменения произошли в соцсети Twitter, владельцем которой является Маск.


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Компания Facebook решила предложить новый продукт – Meta Verified. Это услуга, позволяющая получить пользователю социальной сети синий значок, который означает, что учетная запись официально принадлежит этому лицу или компании. Кроме того, такая услуга предоставит прямой доступ в службу поддержки Facebook для решения технических вопросов, например, возможной блокировки профиля. Facebook предлагает два варианта услуги: для просмотра и мобильных версий.

"Meta Verified стоит 11,99 доллара в месяц в вебверсии или 14,99 доллара в месяц на iOS. На этой неделе мы запустим в Австралии и Новой Зеландии, а вскоре и в других странах", — сообщил Марк Цукерберг о новом продукте от Facebook.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об исследовании зарплаты среди украинских разработчиков. Оказалось, что женщины получают на 10-30% меньше зарплаты, чем мужчины.

Также "Комментарии" писал о том, что работы достигли рекордных показателей в замене человеческого труда. Наибольшие процессы автоматизации наблюдаются в автомобилестроительном секторе.



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Источник: https://www.facebook.com/zuck/posts/pfbid05ZW63zfac4DVbSpxVFwKmcurFrjRSQdbyDmeTh8F7GJtRUnBsmPLBRkZCRQ42c4fl
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