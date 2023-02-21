Facebook станет платным: Цукерберг назвал цену

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Для большинства пользователей соцсети Facebook останется бесплатной, однако для тех, кто хочет получить подтверждение аккаунта о подлинности физического лица или бренда, придется заплатить дополнительно по меньшей мере 12 долларов в месяц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Марка Цукерберга.
Марк Цукерберг предлагает новый сервис в Facebook. Фото из открытых источников
Марк Цукерберг идет по пути американского бизнесмена Илона Маска и внедряет платные услуги в своей социальной сети Facebook . Ранее подобные изменения произошли в соцсети Twitter, владельцем которой является Маск.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Компания Facebook решила предложить новый продукт – Meta Verified. Это услуга, позволяющая получить пользователю социальной сети синий значок, который означает, что учетная запись официально принадлежит этому лицу или компании. Кроме того, такая услуга предоставит прямой доступ в службу поддержки Facebook для решения технических вопросов, например, возможной блокировки профиля. Facebook предлагает два варианта услуги: для просмотра и мобильных версий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об исследовании зарплаты среди украинских разработчиков. Оказалось, что женщины получают на 10-30% меньше зарплаты, чем мужчины.
Также "Комментарии" писал о том, что работы достигли рекордных показателей в замене человеческого труда. Наибольшие процессы автоматизации наблюдаются в автомобилестроительном секторе.
Обсуждения
Новости