Facebook уличили в рекламе самогона (Фото)

Социальная сеть Facebook рекламирует некачественный и нелицензионный алкоголь. Это заметили пользователи соцсети, сообщает U-news.

Facebook рекламирует алкоголь. Фото: rdshop.ru

Реклама интернет-магазина Luxury Market поощряла приобретение людьми алкоголя в пакетах. Компания продает подделки на известные бренды такие как Finlandia и Absolut, виски Jack Daniels, Hankey Bannister, Chivas Regal, джинны Beefeater, Finsburry, Gordon's, ром Bacardi, Captain Morgan.

Вся продукция изготовлена в двухлитровых картонных коробках. В магазине действуют большие скидки, стимулирующие пользователя приобрести контрафактный алкоголь.

Как исследовали U-news, профиль алкогольного магазина существует с 2019 года. На сегодня компания запустила 17 версий рекламных объявлений, которые транслируются в Facebook и на сайтах-партнерах.

Ранее сообщалось, что Facebook позволяет своим пользователям зарабатывать на публикации потенциально опасной лжи и дезинформации о пандемии и вакцине, предоставляя собственные инструменты соцсети для рекламы. Детали скандала читайте в нашем материале.

Напомним, что компания Facebook ранее ограничила доступность новостей и публикаций для жителей Австралии как местных, так и иностранных медиаресурсов, а люди во всем мире не могли размещать ссылки на новости австралийских СМИ. В чем причина, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что работа популярной во всем мире социальной сети TikTok могут ограничить на территории Украины. Администрация соцсети никоим образом не контролирует публикацию контента, который может повлиять на детей. Особое внимание на TikTok чиновники обратили после нескольких несчастных случаев, что на днях произошли в Украине. Детали решения читайте здесь.

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