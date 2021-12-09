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Facebook вводит возможность монетизации аккаунтов

Кроме того, Facebook работает над расширением функций редактирования для Reels

сегодня, 03:15
Автор:

Ольга Чародий
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Facebook вводит профессиональный режим для профилей, создав возможность создателям воспользоваться преимуществами дополнительных инструментов монетизации. Новый режим также предоставляет создателям доступ к функциям, помогающим отслеживать рост их аудитории, что раньше было доступно только в Pages. Об этом сообщает издание The Verge.

Facebook вводит возможность монетизации аккаунтов

Facebook - фото из открытых источников

Использование профессионального режима позволяет владельцам страницы участвовать в бонусной программе Reels Play. Reels [короткие видео, продолжительностью до 60 секунд] стали доступны в Facebook в сентябре. Бонусная программа создает возможность владельцам страниц зарабатывать до 35 000 долларов США в месяц в зависимости от того, сколько просмотров набирает их видеоконтент. Однако не все авторы имеют право участвовать в программе — она доступна только по приглашению, и авторы должны придерживаться политики монетизации партнеров Meta, чтобы получить квалификацию.

Кроме того, Facebook работает над расширением функций редактирования для Reels, такими как более простой способ создать видео, содержащее несколько клипов, а также возможность сохранить его как черновик, пока вы находитесь в процессе редактирования. Платформа также рассматривает возможность увеличения длительности Reels.

Напомним, основатель компании Meta (входят Facebook, Instagram и Whatsapp) Марк Цукерберг сообщил, что на платформе вскоре появятся платные подписки, которые помогут авторам избегать комиссий от Apple. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, платформа сфокусируется на создании возможностей для авторов контента зарабатывать на этом деньги. Речь идет о функции "Подписки поклонников", которая позволит оформить подписку на автора контента. В настоящее время, акцентировал Цукерберг, компания Apple взимает 30% комиссии за каждую транзакцию. Новая функция на Facebook поможет этого избежать.



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Источник: https://www.theverge.com/2021/12/8/22823891/facebooks-professional-profiles-tools-creator-audience-monetization
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