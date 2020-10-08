Фармак вошел в ТОП-100 частных компаний Украины по версии Forbes

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) вошла в рейтинг "100 крупнейших частных компаний Украины", опубликованный журналом "Forbes Украина". Таким образом став единственным отечественным фармпроизводителем, попавшим в этот список, говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что "Фармак" является лидером фармацевтического рынка с долей 5,9%. Так, лекарственные средства, которые производятся на предприятии, присутствуют во всех 14 терапевтических группах. Среди основных направлений — противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели.

"Ежегодно „Фармак“ выводит на рынок около 20 новых лекарств, и это сложнокомпонентные современные препараты, которые необходимы миллионам жителей, как в нашей стране, так и за ее пределами. В настоящий момент в разработке — около ста лекарственных средств", — говорится в сообщении.

Отмечается что на предприятии работает более 2 700 человек.

Кроме того, "Фармак" продает 40 зарегистрированных препаратов в 13 европейских странах. Согласно сообщению, это рекорд для украинской фармацевтики.

"С началом пандемии резко вырос спрос на лекарственные средства для комплексной терапии пациентов с COVID-19. Это сделало некоторые лекарства фирмы чрезвычайно востребованными. И хотя не все они зарегистрированы в странах ЕС, в ситуации аномального спроса компания получила разрешение на ввоз не только в Великобританию, Швецию, Францию, Германию и Польшу, но и в Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Сингапур", — отметили в компании.

Помимо этого, предприятие обеспечило рекордные отгрузки сложных инъекционных препаратов в Израиль.

"Такие условия для нас стали возможными благодаря тому, что система качества "Фармак" отвечает стандартам ЕС, а производство сертифицировано европейскими инспекциями", — отметил в интервью изданию "Forbes Украина" исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

Отметим, что продукция компании "Фармак" экспортируется более чем в 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье. На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. А 14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом. Кроме того, с 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Напомним, "Метинвест" возглавил рейтинг Forbes крупнейших частных компаний Украины.

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