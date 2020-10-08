Фармак вошел в ТОП-100 частных компаний Украины по версии Forbes

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Станислав Молчанов
Крупный
производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) вошла в рейтинг
"100 крупнейших частных компаний Украины", опубликованный журналом "Forbes
Украина". Таким образом став единственным отечественным фармпроизводителем,
попавшим в этот список, говорится
в сообщении компании.
В сообщении
отмечается, что "Фармак" является лидером фармацевтического рынка с долей 5,9%.
Так, лекарственные средства, которые производятся на предприятии, присутствуют
во всех 14 терапевтических группах. Среди основных направлений —
противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические,
кардиологические, неврологические портфели.
Отмечается что на
предприятии работает более 2 700 человек.
Кроме того, "Фармак"
продает 40 зарегистрированных препаратов в 13 европейских странах. Согласно
сообщению, это рекорд для украинской фармацевтики.
Помимо этого,
предприятие обеспечило рекордные отгрузки сложных инъекционных препаратов в
Израиль.
Отметим, что продукция
компании "Фармак" экспортируется более чем в 20 стран мира, в портфеле компании
насчитывается 220 продуктовых досье. На предприятии функционируют 20 производственных
линий, соответствующих требованиям GMP. А 14 производственных линий
сертифицированы европейским регуляторным органом. Кроме того, с 2015 года в
"Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент
по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100
тонн субстанций в год.
Напомним, "Метинвест"
возглавил рейтинг Forbes крупнейших частных компаний Украины.
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