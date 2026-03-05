Гарик Корогодский выставил на продажу ТРЦ Dream за $100 млн: известна причина решения

Один из самых известных торгово-развлекательных центров столицы — расположенный на Оболони ТРЦ Dream, готовится к смене владельца. Совладелец комплекса, бизнесмен и меценат Гарик Корогодский оценил свой актив в 100 миллионов долларов США.

Гарик Корогодский

На сегодняшний день объект демонстрирует высокие финансовые и операционные показатели: заполняемость арендаторами составляет почти 100%, а ежемесячный доход комплекса составляет около 63 миллионов гривен.

Несмотря на успех бизнеса, Корогодский объясняет решение о продаже желанием радикально изменить фокус своей деятельности. Бизнесмен стремится уйти от операционного управления коммерческой недвижимостью в пользу социальных проектов.

"Хочу все продать и заниматься общественными делами, творчеством", — подчеркнул владелец ТРЦ Dream.

ТРЦ Dream является одним из крупнейших торговых пространств Киева, разделенным на две части (Yellow и Berry), и его продажа может стать одной из самых громких сделок на рынке недвижимости Украины за последнее время.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный бизнесмен Гарик Корогодский эмоционально отреагировал на новый приказ КГГА, согласно которому "бизнесы должны сами убирать и вывозить снег с прилегающих территорий". На своей странице он опубликовал ряд критических вопросов к городским властям.

Предприниматель напомнил, что Киевсовет раньше забрал у бизнеса тротуары, чтобы "собирать деньги за паркинг", и теперь требует обслуживать эти же участки. Корогодский также поинтересовался судьбой бюджетных средств: "Где наши налоги? Где деньги из бюджета, которые идут на коммунальные предприятия?"