logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес новости компаний Гарик Корогодский выставил на продажу ТРЦ Dream за $100 млн: известна причина решения
commentss НОВОСТИ Все новости

Гарик Корогодский выставил на продажу ТРЦ Dream за $100 млн: известна причина решения

Бизнес-сенсация в Киеве: ТРЦ Dream с прибылью в 63 млн грн в месяц ищет нового владельца

5 марта 2026, 22:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Один из самых известных торгово-развлекательных центров столицы — расположенный на Оболони ТРЦ Dream, готовится к смене владельца. Совладелец комплекса, бизнесмен и меценат Гарик Корогодский оценил свой актив в 100 миллионов долларов США.

Гарик Корогодский выставил на продажу ТРЦ Dream за $100 млн: известна причина решения

Гарик Корогодский

На сегодняшний день объект демонстрирует высокие финансовые и операционные показатели: заполняемость арендаторами составляет почти 100%, а ежемесячный доход комплекса составляет около 63 миллионов гривен.

Гарик Корогодский выставил на продажу ТРЦ Dream за $100 млн: известна причина решения - фото 2

Несмотря на успех бизнеса, Корогодский объясняет решение о продаже желанием радикально изменить фокус своей деятельности. Бизнесмен стремится уйти от операционного управления коммерческой недвижимостью в пользу социальных проектов.

"Хочу все продать и заниматься общественными делами, творчеством", — подчеркнул владелец ТРЦ Dream.

ТРЦ Dream является одним из крупнейших торговых пространств Киева, разделенным на две части (Yellow и Berry), и его продажа может стать одной из самых громких сделок на рынке недвижимости Украины за последнее время.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный бизнесмен Гарик Корогодский эмоционально отреагировал на новый приказ КГГА, согласно которому "бизнесы должны сами убирать и вывозить снег с прилегающих территорий". На своей странице он опубликовал ряд критических вопросов к городским властям.

Предприниматель напомнил, что Киевсовет раньше забрал у бизнеса тротуары, чтобы "собирать деньги за паркинг", и теперь требует обслуживать эти же участки. Корогодский также поинтересовался судьбой бюджетных средств: "Где наши налоги? Где деньги из бюджета, которые идут на коммунальные предприятия?"



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости