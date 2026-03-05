logo_ukra

Гарік Корогодський виставив на продаж ТРЦ Dream за $100 млн: відома причина рішення
Гарік Корогодський виставив на продаж ТРЦ Dream за $100 млн: відома причина рішення

Бізнес-сенсація в Києві: ТРЦ Dream із прибутком у 63 млн грн на місяць шукає нового власника

5 березня 2026, 22:44
Недилько Ксения

Один із найвідоміших торгово-розважальних центрів столиці — ТРЦ Dream, що розташований на Оболоні, готується до зміни власника. Співвласник комплексу, бізнесмен та меценат Гарік Корогодський, оцінив свій актив у 100 мільйонів доларів США.

Гарік Корогодський виставив на продаж ТРЦ Dream за $100 млн: відома причина рішення

Гарік Корогодський

На сьогодні об'єкт демонструє високі фінансові та операційні показники: заповнюваність орендарями становить майже 100%, а щомісячний дохід комплексу сягає близько 63 мільйонів гривень.

Гарік Корогодський виставив на продаж ТРЦ Dream за $100 млн: відома причина рішення - фото 2

Попри успішність бізнесу, Корогодський пояснює рішення про продаж бажанням радикально змінити фокус своєї діяльності. Бізнесмен прагне відійти від операційного управління комерційною нерухомістю на користь соціальних проєктів.

"Хочу все продати і займатися громадськими справами, творчістю", — підкреслив власник ТРЦ Dream.

ТРЦ Dream є одним із найбільших торгових просторів Києва, розділеним на дві частини (Yellow та Berry), і його продаж може стати однією з найгучніших угод на ринку нерухомості України за останній час.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий бізнесмен Гарік Корогодський емоційно відреагував на новий наказ КМДА, згідно з яким "бізнеси мають самі прибирати та вивозити сніг з прилеглих територій". На своїй сторінці він опублікував низку критичних запитань до міської влади.

Підприємець нагадав, що Київрада раніше забрала у бізнесу тротуари, щоб "збирати гроші за паркінг", і тепер вимагає обслуговувати ці ж ділянки. Корогодський також поцікавився долею бюджетних коштів: "Де наші податки? Де гроші з бюджету, які йдуть на комунальні підприємства?".



