Гарік Корогодський виставив на продаж ТРЦ Dream за $100 млн: відома причина рішення

Один із найвідоміших торгово-розважальних центрів столиці — ТРЦ Dream, що розташований на Оболоні, готується до зміни власника. Співвласник комплексу, бізнесмен та меценат Гарік Корогодський, оцінив свій актив у 100 мільйонів доларів США.

Гарік Корогодський

На сьогодні об'єкт демонструє високі фінансові та операційні показники: заповнюваність орендарями становить майже 100%, а щомісячний дохід комплексу сягає близько 63 мільйонів гривень.

Попри успішність бізнесу, Корогодський пояснює рішення про продаж бажанням радикально змінити фокус своєї діяльності. Бізнесмен прагне відійти від операційного управління комерційною нерухомістю на користь соціальних проєктів.

"Хочу все продати і займатися громадськими справами, творчістю", — підкреслив власник ТРЦ Dream.

ТРЦ Dream є одним із найбільших торгових просторів Києва, розділеним на дві частини (Yellow та Berry), і його продаж може стати однією з найгучніших угод на ринку нерухомості України за останній час.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий бізнесмен Гарік Корогодський емоційно відреагував на новий наказ КМДА, згідно з яким "бізнеси мають самі прибирати та вивозити сніг з прилеглих територій". На своїй сторінці він опублікував низку критичних запитань до міської влади.

Підприємець нагадав, що Київрада раніше забрала у бізнесу тротуари, щоб "збирати гроші за паркінг", і тепер вимагає обслуговувати ці ж ділянки. Корогодський також поцікавився долею бюджетних коштів: "Де наші податки? Де гроші з бюджету, які йдуть на комунальні підприємства?".