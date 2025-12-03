Гендиректор "Укрпошты" вдохновился моделью OnlyFans и предлагает новый тариф "Эскорт": детали

Рубрики
Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский привлек внимание пользователей соцсетей нестандартным предложением. Топ-менеджер государственной компании заявил, что "вдохновился" моделью OnlyFans Софи Рейн и предлагает ввести новый тариф под названием "Эскорт".
Модель OnlyFans Софи Рейн. Фото из открытых источников
Игорь Смелянский в Telegram сравнил область услуг государственных компаний с индустрией платного контента. По его словам, пользователи охотно платят отдельным инфлюэнсеркам, а государственные сервисы часто воспринимают с критикой.
Таким образом, директор "Укрпошты" презентовал тариф "Эскорт".
Смелянский объяснил, что "Укрпошта" уже имеет малоизвестный тариф на услугу хранения внутри отделения. Клиент может передать посылку или документы в отделение, а получатель заберет их там же. Стоимость такой услуги составляет 30 грн. за 7 дней. Смелянский для сравнения говорит, что стоимость камеры хранения "Укрзализныци" – 80–150 грн в сутки.
