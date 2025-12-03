logo

Гендиректор "Укрпошты" вдохновился моделью OnlyFans и предлагает новый тариф "Эскорт": детали
Гендиректор "Укрпошты" вдохновился моделью OnlyFans и предлагает новый тариф "Эскорт": детали

Гендиректор "Укрпошты" Игорь Смилянский заявил, что вдохновился моделью OnlyFans и предложил тариф "Эскорт".

3 декабря 2025, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский привлек внимание пользователей соцсетей нестандартным предложением. Топ-менеджер государственной компании заявил, что "вдохновился" моделью OnlyFans Софи Рейн и предлагает ввести новый тариф под названием "Эскорт".

Гендиректор "Укрпошты" вдохновился моделью OnlyFans и предлагает новый тариф "Эскорт": детали

Модель OnlyFans Софи Рейн. Фото из открытых источников

Игорь Смелянский в Telegram сравнил область услуг государственных компаний с индустрией платного контента. По его словам, пользователи охотно платят отдельным инфлюэнсеркам, а государственные сервисы часто воспринимают с критикой.

"И тут мне попалась интересная информация, которая натолкнула на мысль. Наш настоящий ориентир девушка из OnlyFans, Софи Рейн, своей неутомимой работой заработавшая 95 млн долларов за 28 месяцев, или 3,4 млн долларов ежемесячно. И главное: люди отдавали ей деньги с удовольствием, и никто не жаловался на "большую зарплату"", — пишет Смелянский.

Таким образом, директор "Укрпошты" презентовал тариф "Эскорт".

Что такое тариф "Эскорт"

Смелянский объяснил, что "Укрпошта" уже имеет малоизвестный тариф на услугу хранения внутри отделения. Клиент может передать посылку или документы в отделение, а получатель заберет их там же. Стоимость такой услуги составляет 30 грн. за 7 дней. Смелянский для сравнения говорит, что стоимость камеры хранения "Укрзализныци" – 80–150 грн в сутки.

"Мы фактически сопровождаем вашу посылку, пока она ждет получателя. Самый доступный эскорт на рынке", — пошутил руководитель "Укрпошты".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько зарабатывают модели OnlyFans.

Также "Комментарии" писали, что в "Укрпоште" сделали заявление о повышении тарифов.



Источник: https://t.me/igorsmelyansky/4544
