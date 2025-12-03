logo_ukra

Гендиректор "Укрпошти" надихнувся моделлю OnlyFans та пропонує новий тариф "Ескорт": деталі
Гендиректор "Укрпошти" надихнувся моделлю OnlyFans та пропонує новий тариф "Ескорт": деталі

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що надихнувся моделлю OnlyFans і запропонував тариф "Ескорт".

3 грудня 2025, 14:30
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський привернув увагу користувачів соцмереж нестандартною пропозицією. Топменеджер державної компанії заявив, що "надихнувся" моделлю OnlyFans Софі Рейн і пропонує запровадити новий тариф під назвою "Ескорт". 

Гендиректор "Укрпошти" надихнувся моделлю OnlyFans та пропонує новий тариф "Ескорт": деталі

Модель OnlyFans Софі Рейн. Фото з відкритих джерел

Ігор Смілянський у Telegram порівняв сферу послуг державних компаній з індустрією платного контенту. За його словами, користувачі охоче платять окремим інфлюенсеркам, натомість державні сервіси часто сприймають із критикою.

"І тут мені трапилася цікава інформація, яка наштовхнула на думку. Наш справжній орієнтир дівчина з OnlyFans, Софі Рейн, яка своєю невтомною працею заробила 95 млн доларів за 28 місяців, або 3,4 млн доларів щомісяця. І головне: люди віддавали їй гроші із задоволенням, і ніхто не скаржився на "завелику зарплату"", — пише Смілянський.

Таким чином директор "Укрпошти" презентував тариф "Ескорт".

Що таке тариф "Ескорт"

Смілянський пояснив, що "Укрпошта" вже має маловідомий тариф на послугу зберігання всередині відділення. Клієнт може передати посилку або документи у відділенні, а отримувач забере їх там же. Вартість такої послуги становить 30 грн за 7 днів. Смілянський для порівняння каже, що вартість камери схову "Укрзалізниці" — 80–150 грн на добу.

"Ми фактично супроводжуємо вашу посилку, поки вона чекає на отримувача. Найдоступніший ескорт на ринку", — пожартував керівник "Укрпошти".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки заробляють моделі OnlyFans.

Також "Коментарі" писали, що в "Укрпошті" зробили заяву щодо підвищення тарифів.



Джерело: https://t.me/igorsmelyansky/4544
