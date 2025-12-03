Гендиректор "Укрпошти" надихнувся моделлю OnlyFans та пропонує новий тариф "Ескорт": деталі

Рубрики
Slava Kot
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський привернув увагу користувачів соцмереж нестандартною пропозицією. Топменеджер державної компанії заявив, що "надихнувся" моделлю OnlyFans Софі Рейн і пропонує запровадити новий тариф під назвою "Ескорт".
Модель OnlyFans Софі Рейн. Фото з відкритих джерел
Ігор Смілянський у Telegram порівняв сферу послуг державних компаній з індустрією платного контенту. За його словами, користувачі охоче платять окремим інфлюенсеркам, натомість державні сервіси часто сприймають із критикою.
Таким чином директор "Укрпошти" презентував тариф "Ескорт".
Смілянський пояснив, що "Укрпошта" вже має маловідомий тариф на послугу зберігання всередині відділення. Клієнт може передати посилку або документи у відділенні, а отримувач забере їх там же. Вартість такої послуги становить 30 грн за 7 днів. Смілянський для порівняння каже, що вартість камери схову "Укрзалізниці" — 80–150 грн на добу.
