ГФС пришла с обысками к “Агро Газ Трейдинг”. Компания заявила о фабрикации уголовного дела против нее

Государственная фискальная служба проводит обыски в офисах компании “Агро Газ Трейдинг” по делу о якобы неуплате налогов на сумму в 41 млн гривен. В АГТ считают обвинения со стороны ГФС безосновательными и сфабрикованными, а также указывают на существенные нарушения во время проведения правоохранителями следственных действий.

Компания Агро Газ Трейдинг заявила о фабрикации уголовного дела. Фото: info-one.ua

Об этом сообщает официальный сайт ООО “Агро Газ Трейдинг”.

“Правоохранительный орган инкриминирует ООО "Агро Газ Трейдинг" незаконный сбыт излишков карбамида, произведенного на мощностях АО "Одесский припортовый завод", и уклонение от уплаты налогов. Однако следствие не располагает оперативными данными, показаниями свидетелей или контрольными закупками, которые могли бы подтвердить данный факт. Версия следствия основывается на информации, взятой из зарубежных сайтов в сети Интернет и спекулятивных предположениях уполномоченных лиц ГФС относительно объема приобретенного в 2020 году природного газа и объемов реализованной продукции за этот же период”, — уверены в компании.

В сообщении указывается, что компания ведет свою хозяйственную деятельность публично и в полном соответствии с действующим налоговым законодательством. Свидетельством прозрачной работы АГТ являются многочисленные документальные и бухгалтерские отчеты, составленные по результатам проверок со стороны независимых аудиторских компаний, а также государственных контролирующих органов.

“За всю историю деятельности ООО "Агро Газ Трейдинг" всегда идет навстречу контролирующим и правоохранительным органам в каких-либо процессах и предоставляет запрашиваемую документацию даже в том случае, если это является правом, а не обязанностью компании. Против ООО "Агро Газ Трейдинг" фабрикуется уголовное дело, не подкрепленное никакими доказательствами и которое не имеет отношения к правовому и судебному рассмотрению вопроса и установления фактов”, — заявляют представители АГТ.

Компания также указывает на множественные нарушения процедуры проведения обысков со стороны государственных органов, а также о попытках психологического давления на генерального директора ООО “Агро Газ Трейдинг”. Правоохранители в течении двух дней пытались проникнуть на парковочное место автомобиля руководителя компании, что следует расценивать как попытку запугивания.

“Стоит отметить, что за несколько дней до проведения обыска в офисе ООО "Агро Газ Трейдинг", жилище генерального директора ограбили, а на следующий рабочий день после проведения обыска генеральный директор обнаружил несанкционированно установленные видеозаписывающее и прослушивающее устройство в своем кабинете. Пока неизвестно, связаны ли эти события между собой, но руководителем компании были поданы соответствующие заявления в Национальную полицию Украины с целью установить причастных и привлечь их к ответственности”, — уточняют в компании.

Компания “Агро Газ Трейдинг”, которая является поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода, а также одним из крупнейших экспортеров удобрений в Украине, будет действовать исключительно в рамках правового поля для защиты собственных интересов.

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