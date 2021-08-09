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GlobalMoney призывает СМИ не распространять фейки

Компания опубликовала 7 простых правил, которые помогут читателям СМИ остаться при своем мнении и не поддаваться на провокации

сегодня, 17:50
Автор:

Станислав Молчанов

GlobalMoney призывает СМИ не распространять фейки

Global Money призвали СМИ не распространять фейки. Фото из открытых источнков

Платежная система GlobalMoney разослала в СМИ заявления с призывом не распространять недостоверную информацию и проводить более тщательную проверку фактов по материалам, которые средства массовой информации называют "партнерскими".


"За последние несколько месяцев мы регулярно сталкиваемся с информационными вбросами и манипулятивными новостями, которые публикуют некоторые СМИ о деятельности нашей компании. Мы понимаем – откуда "растут ноги" у этих информационных атак. К сожалению, некоторые участники рынка электронных платежей за более, чем 10 лет своего существования так и не научились конкурировать честно. – говорят в компании — Но то, что уважаемые СМИ становятся участником этих грязных игр – недопустимо".


В своем заявлении компания опубликовала также несколько простых правил, которые помогут читателям СМИ остаться при своем мнении и не поддаваться на провокации.


"Первое правило – правило первоисточника. Если вы читаете информацию без ссылки на источник, поздравляем, Вы на пути к "фейку". Второе правило – чем громче слова, тем меньше к ним доверия. Третье – однобокость представления информации. Отсутствует позиция всех сторон? Скорее всего, это манипуляция. На четвертом месте – вопрос авторства – материал без конкретного автора, возможно, является "фейковым".


Также в компании призывают читателей критически оценивать информацию и думать о возможных причинах возникновения "аналитики". 


"Пятое правило – вопрос "цели публикации". Задумайтесь – что хочет донести автор (или заказчик) информации до своей аудитории. На шестом – резонный вопрос "кому это выгодно?". Рассмотрите информацию с точки зрения потенциальных выгодополучателей. Если кто-то кроме общества от этого может выиграть – возможно, эта информация появилась не просто так. Наконец, если вы видите, что в одной публикации информация повторяется несколько раз – это признак того, что Вами, возможно, манипулируют".


Ранее платежная система ГлобалМани уже заявляла об информационных атаках.  В апреле журналист Слидство.Инфо Дмитрий Реплянчук публиковал информацию о том, что от его имени некоторым компаниям поступали провокационные запросы о деятельности GlobalMoney, конечной целью которых являлось создание манипулятивных новостей.


Кроме того, в мае Антимонопольный комитет оштрафовал "Айбокс банк" за распространение неправдивой информации о платежной системе GlobalMoney.


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Facebook назвал крупнейших распространителей фейков в мире за последние четыре года. Подробнее об этом читайте на нашем сайте


Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине предложили вводить санкции за фейки. Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



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Источник: https://globalmoney.ua/news/stop-fake-globalmoney-zaklykaie-zmi-ne-poshyriuvaty-feiky/
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