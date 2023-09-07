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Google Карты вернули полезную функцию для украинского бизнеса

Сервис цифровых карт обновил важную функцию для украинцев.

сегодня, 14:45
Автор:
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Slava Kot
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Google Карты вернули возможность добавления и редактирования бизнеса. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.

Google Карты вернули полезную функцию для украинского бизнеса

Google Карты вернули полезную функцию. Фото из открытых источников

В апреле 2022 года, по соображениям безопасности, Google закрыл возможность редактировать и добавлять новые бизнесы для пользователей на территории Украины. Однако Михаил Федоров заявил, что Минцифра работала с компанией Google, чтобы снова открыть эту функцию для украинцев.


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"Теперь вы можете самостоятельно добавлять новые бизнесы в Google Maps, а также редактировать и верифицировать профили предприятий и других учреждений", — написал Михаил Федоров.

Михаил Фёдоров считает это важным шагом для малого и среднего бизнеса. Ведь теперь предприниматели и владельцы перемещенного бизнеса смогут добавлять локации на картах в профиле Google Business, что приведет к большей узнаваемости и привлечению потенциальных клиентов на новом месте.

Как сообщил глава Минцифры, восстановленная функция от Google будет работать на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания IWG провела исследования и создала список лучших городов для удаленной работы. На вершине рейтинга оказался город Барселона, расположенный в Испании.

Также "Комментарии" писали о бизнесмене из Венгрии, выступившем со скандальным предложением купить у Украины часть территории. Венгерский бизнесмен Иштван Варга ожидает приступить к добыче золота в месторождении, которое по предварительным данным оценено в 500 млрд долларов. Варга считает, что этих денег достаточно для покупки Закарпатской области и включения в состав Венгрии.



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Источник: https://t.me/mintsyfra/4485
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