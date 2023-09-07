Google Карты вернули полезную функцию для украинского бизнеса

Google Карты вернули возможность добавления и редактирования бизнеса. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.



Google Карты вернули полезную функцию. Фото из открытых источников

В апреле 2022 года, по соображениям безопасности, Google закрыл возможность редактировать и добавлять новые бизнесы для пользователей на территории Украины. Однако Михаил Федоров заявил, что Минцифра работала с компанией Google, чтобы снова открыть эту функцию для украинцев.

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"Теперь вы можете самостоятельно добавлять новые бизнесы в Google Maps, а также редактировать и верифицировать профили предприятий и других учреждений", — написал Михаил Федоров.

Михаил Фёдоров считает это важным шагом для малого и среднего бизнеса. Ведь теперь предприниматели и владельцы перемещенного бизнеса смогут добавлять локации на картах в профиле Google Business, что приведет к большей узнаваемости и привлечению потенциальных клиентов на новом месте.

Как сообщил глава Минцифры, восстановленная функция от Google будет работать на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия.

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