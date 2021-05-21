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Google открывает свой первый розничный магазин: когда и что будут продавать

Уже через несколько месяцев люди смогут посетить Google Store

сегодня, 12:27
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Google анонсировала создание своего первого физического магазина. 

Google открывает свой первый розничный магазин: когда и что будут продавать

Офис Google - фото: из открытых источников

Его открытие планируется уже этим летом на Манхэттене в Нью-Йорке. По словам представителей Google, в их магазине покупателей ожидает широкий ассортимент продуктов компании — от телефонов Google Pixel до продуктов Nest. Также, новый Google Store будет служить точкой выдачи товаров для людей, которые совершают покупки в интернет-магазине компании. 

Помимо этого в Google Store будут работать разные специалисты, которые смогут помочь посетителям с выбором товара или отремонтировать технику Google. Посетители смогут опробовать технику перед покупкой, и посмотреть как она взаимодействует друг с другом, используя различные способы. 

Магазин станет новой частью кампуса компании, который расположен в районе Челси. В этом районе Нью-Йорка проживает более 11 тысяч сотрудников компании Google. В компании отмечают, что они работают в Нью-Йорке уже на протяжении 20 лет, и открытие данного магазина является естественным продолжением давней приверженности к городу. 

Для справки: американская транснациональная корпорация Google была реорганизованная 15 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc. Теперь, в составе холдинга, инвестирует в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Google создал приложение для обнаружения кожных заболеваний — как он работает. Также издание информировало о том, что Google запустила свой аналог Apple Arcade в Украине: сколько будет стоить Play Pass.






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Источник: https://blog.google/products/devices-services/google-store-nyc
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