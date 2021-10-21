Компания Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе собственного процессора Tensor, над которым специалисты работали в течение четырех лет.Об этом сообщает американское издание The Verge. Смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro оснащены системой Google Tensor, которая содержит процессор с двумя высокопроизводительными ядрами, двумя средними и четырьмя энергоэффективными, 20-ядерный графический чип, сигнальный процессор для обработки изображений и чип безопасности.

Google - фото из открытых источников





Флагман Pixel 6 получил 6,4-дюймовый FHD + экран с частотой обновления до 90 Гц, а Pixel 6 Pro — 6,7 дюйма QHD + и частотой обновления от 10 до 120 Гц. В Google уверяют, что основная камера Pixel 6 и Pixel 6 Pro является "самой в смартфонах". Она получила разрешающую способность 50 МП и сенсор размером 1/1.31", который улавливает на 150% больше света, чем сенсор в Pixel 5.Смартфоны способны снимать видео в 4К / 60 кадров в секунду или slow-mo видео до 240 кадров в секунду с разрешением 1080p. Кроме того, в Pixel 6 появится функция Live Translate, которая способна автоматически переводить язык пользователя в текст или аудио на выбранный язык. Всего функция поддерживает 48 языков. Стоимость Pixel 6 — от 599 долларов, Pixel 6 Pro — от 899 долларов. Они появятся в продаже 28 октября.





Напомним, агентство BBC New информирует, что компания Google предоставляет некоторым пользователям особые инструменты для защиты. Компания предложила 10 тыс. клиентов бесплатные электронные ключи на устройствах USB. Предложение касается только отдельных пользователей, имеющим высокий риск взлома — политики, правозащитники. Подобный способ защиты обеспечивается двухфакторной аутентификацию — то есть добавляется еще один уровень безопасности, кроме пароля. Шейн Хантли, директор группы анализа угроз, заявил в посте Twitter, что в конце сентября обнаружили массированную атаку на 10 тыс. пользователей Google. Хакерские нападения совершила группа АРТ28, также известная как Fancy Bear. Киберзлоумышленники связанны с российской разведкой, как утверждают правительства США и Великобритании. Нападение относилось к категории фишинга: люди получали электронные письма от уважаемых электронных сервисов, в которых их просили подтвердить личные данные, банковские реквизиты и другую конфиденциальную информацию.

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