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Сотрудничество с госпредателями. Теперь это можно проверить в системе YouControl

Данные Реестра госпредателей Украины, который ведется движением "Чесно", стали доступны в сервисе для проверки юридических лиц и физических лиц-предпринимателей YouControl

сегодня, 14:30
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Автор:

Slava Kot

Движение "Чесно"ищет предателей государства на основе открытых данных и публикует причины, по которым они попали в базу. Теперь их наработки стали доступны в сервисе для проверки юридических лиц и физических лиц-предпринимателей YouControl. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на движение "Чесно".

Сотрудничество с госпредателями. Теперь это можно проверить в системе YouControl

В системе YouControl можно найти госпредателей. Фото из открытых источнико

YouControl – это аналитическая система, которая использует около 200 источников и по запросу пользователя может предоставить необходимую и актуальную информацию о физическом и юридическом лице. Теперь с помощью этой системы и базы движения "Чесно" можно получить информацию о государственных изменниках.


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"Такое сотрудничество бизнеса и общественного сектора позволит физическим и юридическим лицам быстро и удобно проверять контрагентов и клиентов на предмет государственной измены", — утверждает представительница "движения "Чесно" Вита Думанская.

По мнению Думанской, сотрудничество с компаниями, принадлежащими государственным изменникам, может повлиять на репутацию собственника или руководителя бизнеса, а также вопросы у правоохранительных органов Украины. Подобные мнения имеет основатель и СЕО YouControl Сергей Мильман.

"Сотрудничество с организациями, имеющими или имеющими связи или бизнес-отношения с россией и Беларусью, очень нежелательно. Для любого бизнеса это значительные риски: юридические, финансовые, репутационные. Кроме того, сегодня просто неэтично, аморально иметь дело с изменниками страны", — говорит Мильман.

Реестр государственных изменников был создан в марте 2022 года. По состоянию на 14 февраля 2023 года в базе движения "Чесно" находится 1099 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советнику заместителя министра обороны вручили подозрение на присвоение 1,7 млрд грн.

Также "Комментарии" писали о поиске предателей, коррупционеров и врагов среди своих: силовики обыскали Авакова, Столяра, Коломойского.



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Источник: https://www.chesno.org/post/5507/?fbclid=IwAR2hHa5VMEHL0OJKa-2xViXFXKRIJIEGnQAis0sfoW1_JfTKv_-7e6thDOY
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