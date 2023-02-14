Сотрудничество с госпредателями. Теперь это можно проверить в системе YouControl

Движение "Чесно"ищет предателей государства на основе открытых данных и публикует причины, по которым они попали в базу. Теперь их наработки стали доступны в сервисе для проверки юридических лиц и физических лиц-предпринимателей YouControl. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на движение "Чесно".

В системе YouControl можно найти госпредателей. Фото из открытых источнико

YouControl – это аналитическая система, которая использует около 200 источников и по запросу пользователя может предоставить необходимую и актуальную информацию о физическом и юридическом лице. Теперь с помощью этой системы и базы движения "Чесно" можно получить информацию о государственных изменниках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Такое сотрудничество бизнеса и общественного сектора позволит физическим и юридическим лицам быстро и удобно проверять контрагентов и клиентов на предмет государственной измены", — утверждает представительница "движения "Чесно" Вита Думанская.

По мнению Думанской, сотрудничество с компаниями, принадлежащими государственным изменникам, может повлиять на репутацию собственника или руководителя бизнеса, а также вопросы у правоохранительных органов Украины. Подобные мнения имеет основатель и СЕО YouControl Сергей Мильман.

"Сотрудничество с организациями, имеющими или имеющими связи или бизнес-отношения с россией и Беларусью, очень нежелательно. Для любого бизнеса это значительные риски: юридические, финансовые, репутационные. Кроме того, сегодня просто неэтично, аморально иметь дело с изменниками страны", — говорит Мильман.

Реестр государственных изменников был создан в марте 2022 года. По состоянию на 14 февраля 2023 года в базе движения "Чесно" находится 1099 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советнику заместителя министра обороны вручили подозрение на присвоение 1,7 млрд грн.

Также "Комментарии" писали о поиске предателей, коррупционеров и врагов среди своих: силовики обыскали Авакова, Столяра, Коломойского.