Группа компаний ОККО не рассчиталась с бюджетом, — СМИ



















В сюжете "5 канала" сообщили, что якобы группа компаний ОККО может при вероятном содействии налоговой инспекции уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах и наносить бюджету многомиллионные убытки.

ОККО. Фото из открытых источников

В распоряжении журналистов оказались документы, которые якобы указывают на налоговые "скрутки" Универсальной инвестиционной группой. Конечный бенефициар — Виталий Антонов. В холдинг входит больше 10 разнопрофильных бизнесов, включая концерн "Галнафтогаз", который владеет сетью АЗС ОККО.

"Универсальная инвестиционная группа, в которую входит Галнафтогаз, владелец группы компаний ОККО, не уплатила в бюджет приблизительно 5 млрд 524 млн 400 тыс. грн. Зато возмещено — где-то 360 млн грн. Это означает, что эта сумма поступила на расчетные счета компаний и использована на свои потребности. Таким образом бюджет потерял значительную сумму", — сказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев .

Он объяснил: топливо — очень удобный товар для "скруток", поскольку его можно "привязать" фактически к любому производству. Поэтому значительный объем всех налоговых махинаций с возмещением НДС приходится на операции с топливом и зерном.

Так, компания "ОККО-Ритейл" специализируется на розничной торговле топливом и параллельно занимается оптовой торговлей и экспортом зерна, молочных продуктов и тд.





Как говорится в сюжете "5 канала", размер недополученного НДС от "ОККО-Ритейл" якобы составляет 329,3 млн грн. По данным "5 канала", компания "ОККО-Бизнес контракт" в 2020 году экспортировала пшеницу на сумму почти 110 млн грн, сумма недополученного бюджетом НДС — 21,9 млн грн. В сюжете утверждается, что в целом за 9 месяцев 2020 года группа ОККО якобы не выплатила 200 млн грн одного лишь НДС.

"Компания, которая направляет на эту "скрутку" определенную сумму, получает кредит НДС, если она — это выплатила за какие-то услуги, она еще уклоняется от налога на прибыль и далее получает кеш, чтобы выплатить зарплату в конвертах. Это сразу три схемы", — говорит экономист Олег Гетман.

В сюжете "5 канала" отмечается, что налоговые органы не могут не знать о происходящем в холдинге Антонова, поскольку они при помощи специальной программы СМКОР контролируют, что каждая компания купила, а что продала.

Как ранее сообщало издание УНН, глава ГФС Вадим Мельник может быть причастен к "крышеванию" налоговых "скруток" группой компаний Галнафтогаз (ОККО) и давлению на бизнес.

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