Группа компаний ОККО не рассчиталась с бюджетом, — СМИ

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Станислав Молчанов
В сюжете "5 канала" сообщили,
что якобы группа компаний ОККО может при вероятном содействии налоговой инспекции
уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах и наносить бюджету
многомиллионные убытки.
ОККО. Фото из открытых источников
В распоряжении журналистов
оказались документы, которые якобы указывают на налоговые "скрутки"
Универсальной инвестиционной группой. Конечный бенефициар — Виталий Антонов. В
холдинг входит больше 10 разнопрофильных бизнесов, включая концерн
"Галнафтогаз", который владеет сетью АЗС ОККО.
Он объяснил: топливо — очень
удобный товар для "скруток", поскольку его можно "привязать" фактически к
любому производству. Поэтому значительный объем всех налоговых махинаций с
возмещением НДС приходится на операции с топливом и зерном.
Так, компания "ОККО-Ритейл" специализируется на розничной торговле топливом и параллельно занимается оптовой торговлей и экспортом зерна, молочных продуктов и тд.
Как говорится в сюжете "5
канала", размер недополученного НДС от "ОККО-Ритейл" якобы составляет 329,3 млн
грн. По данным "5 канала", компания "ОККО-Бизнес контракт" в 2020 году
экспортировала пшеницу на сумму почти 110 млн грн, сумма недополученного бюджетом
НДС — 21,9 млн
грн. В сюжете утверждается, что в целом за 9 месяцев 2020 года группа ОККО
якобы не выплатила 200 млн грн одного лишь НДС.
В сюжете "5 канала"
отмечается, что налоговые органы не могут не знать о происходящем в холдинге
Антонова, поскольку они при помощи специальной программы СМКОР контролируют,
что каждая компания купила, а что продала.
Как ранее сообщало издание УНН, глава ГФС
Вадим Мельник может быть причастен к "крышеванию" налоговых "скруток" группой
компаний Галнафтогаз (ОККО) и давлению на бизнес.
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