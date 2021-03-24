Группа компаний «Петрус» намерена судиться из-за статьи в СМИ

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Станислав Молчанов
Юристы Шполянской
кондитерской фабрики и ООО "Золотоношский ликеро-водочный завод "Златогор"
Группы компаний (ГК) "Петрус" заявили, что готовят документы для возбуждения
судебных исков, в связи с размещением на сайте "Вести. Юа" материала с обвинениями
этих предприятий в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов.
Фото из открытых источников
Как сообщил руководитель
Шполянской фабрики Михаил Пранципал, только за январь-февраль 2021-го было
внесено в госбюджет налогов на сумму 14 млн. 654 тыс. грн. Гендиректор
"Златогора" Тамара Щетинина добавляет, что за прошлый год уплачено в бюджет 283
млн. 123,04 тыс. грн.
Топ-менеджмент "Петруса" склонен считать, что за медиа-атакой может стоять совладелец концерна Николай Петренко. который, оправдывая себя "незнанием", в то же время обвиняет в статье бизнес-партнеров в нарушении закона.
Сообщается, что все финансовые отчеты регулярно предоставляются на собраниях учредителей. По их данным, за январь-февраль 2021-го "Златогор" перечислил в госбюджет 37 млн. 474,36 тыс. грн. (за аналогичный период 2019-го — 27 млн. 352,52 тыс. грн).
Отмечается, что ГК
"Петрус" экспортировала свою продукцию в свыше 40 стран мира: республики
экс-СССР, США, Канада, Китай, государства Балтии, Европы – Италия, Испания,
Германия, Польша, сообщает директор департамента внешнеэкономической
деятельности Ирина Звонарева. А за 2020-й год расширила рынок сбыта за счет
Латинской Америки (Бразилия, Чили), Ближнего Востока (Оман, ОАЭ, Марокко,
Алжир) и Африки (Нигерия, Руанда, Конго, Танзания, Того, Гана, Буркина-Фасо,
Чад, Ангола).
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