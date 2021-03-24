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Группа компаний «Петрус» намерена судиться из-за статьи в СМИ

Компания опровергла информацию, поданную в СМИ

сегодня, 18:50
Автор:

Станислав Молчанов

Юристы Шполянской кондитерской фабрики и ООО "Золотоношский ликеро-водочный завод "Златогор" Группы компаний (ГК) "Петрус" заявили, что готовят документы для возбуждения судебных исков, в связи с размещением на сайте "Вести. Юа" материала с обвинениями этих предприятий в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов.

Группа компаний «Петрус» намерена судиться из-за статьи в СМИ

Фото из открытых источников

"Экономическому развитию мешает не только пандемия, но и недобросовестные конкуренты, использующие СМИ, публикующие недостоверные данные", — заявила президент ГК "Петрус" Людмила Русалина.

Как сообщил руководитель Шполянской фабрики Михаил Пранципал, только за январь-февраль 2021-го было внесено в госбюджет налогов на сумму 14 млн. 654 тыс. грн. Гендиректор "Златогора" Тамара Щетинина добавляет, что за прошлый год уплачено в бюджет 283 млн. 123,04 тыс. грн.

Топ-менеджмент "Петруса" склонен считать, что за медиа-атакой может стоять совладелец концерна Николай Петренко. который, оправдывая себя "незнанием", в то же время обвиняет в статье бизнес-партнеров в нарушении закона.

"Как мог г-н Петренко "не знать", если многих клиентов и поставщиков именно он нам и рекомендовал?" – возражают Пранципал и Щетинина. 

Сообщается, что все финансовые отчеты регулярно предоставляются на собраниях учредителей. По их данным, за январь-февраль 2021-го "Златогор" перечислил в госбюджет 37 млн. 474,36 тыс. грн. (за аналогичный период 2019-го — 27 млн. 352,52 тыс. грн).

Группа компаний «Петрус» намерена судиться из-за статьи в СМИ - фото 2

Отмечается, что ГК "Петрус" экспортировала свою продукцию в свыше 40 стран мира: республики экс-СССР, США, Канада, Китай, государства Балтии, Европы – Италия, Испания, Германия, Польша, сообщает директор департамента внешнеэкономической деятельности Ирина Звонарева. А за 2020-й год расширила рынок сбыта за счет Латинской Америки (Бразилия, Чили), Ближнего Востока (Оман, ОАЭ, Марокко, Алжир) и Африки (Нигерия, Руанда, Конго, Танзания, Того, Гана, Буркина-Фасо, Чад, Ангола).

"Это — не отгрузки сырья, это поставки готовой продукции с большой добавленной стоимостью, это прорыв на мировые рынки с жесточайшей конкуренцией. И вот предприятия, которые реально продвигают имидж Украины, которые могут не только сырье поставлять, но и качественный, конкурентоспособный на мировом рынке готовый продукт, — их надо уничтожать?" - подчеркивает президент ГК "Петрус".

"Мы однозначно подадим иски в суд", — заявила Людмила Русалина.


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