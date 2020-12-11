Hyundai приобретает 80% акций передового производителя роботов

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai и компания SoftBank согласовали основные условия сделки, по которой Hyundai приобретет контрольный пакет акций Boston Dynamics, компании по разработке робототехники. По условиям сделки стоимость компании по производству мобильных роботов составляет 1,1 миллиарда долларов.

ФОТО: Business Upturn

В соответствии с соглашением Hyundai будет владеть примерно 80% акций Boston Dynamics, а SoftBank через одну из своих аффилированных компаний сохранит примерно 20% акций Boston Dynamics после закрытия сделки.



Hyundai также вложила значительные средства в развитие технологий в таких областях, как технологии автономного вождения, возможности подключения, экологически чистые автомобили, "умные" фабрики, современные материалы, искусственный интеллект (ИИ) и роботы.



Согласно заявлению, опубликованному компанией, передовая робототехника предлагает возможности для быстрого роста с потенциалом положительного воздействия на общество множеством способов. Boston Dynamics — признанный лидер в разработке гибких мобильных роботов, успешно интегрированных в различные бизнес-операции.

Boston Dynamics производит роботов с повышенной мобильностью, ловкостью и интеллектом, что позволяет автоматизировать работу в сложных, опасных или неструктурированных средах. Компания начала продажи своего первого коммерческого робота Spot в июне 2020 года и с тех пор продала сотни роботов для различных отраслей, таких как электроэнергетика, строительство, производство, нефтегазовая и горнодобывающая промышленность.

Как сообщало издание "Комментарии", Hyundai представит мощнейший гибридный внедорожник.



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