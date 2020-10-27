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IBOX Bank подал в суд на издание Mind.ua: в чем суть иска

Сумма иска составила 2 млн грн

сегодня, 15:05
Автор:

Станислав Молчанов

IBOX Bank подал в суд на издание Mind.ua. В банке считают, что они понесли моральный ущерб от публикации, размещенной на ресурсе, и хотят взыскать с ответчика 2 млн грн компенсации. Об этом передает "Дело. Юа".

IBOX Bank подал в суд на издание Mind.ua: в чем суть иска

"Мы хотим сделать данный кейс максимально показательным в Украине, журналистская деятельность без соблюдения стандартов наносит существенный вред любому Банку. Мы хотим добиться ареста имущества ООО "Фьючер Медиа", которое является издателем СМИ Mind.ua. В качестве обеспечения иска в 2 млн грн мы также подались на арест движимого и недвижимого имущества главного исполнителя заказной статьи, журналистки Любовь Величко и привлечения ее к уголовной ответственности сроком до 2-х лет", — заявил глава отдела правового обеспечения банка Павел Коцюбинский.

Так, 26 октября стало известно, что CEO fintech-компании LeoGaming и глава финансовой компании Леогейминг Пей Алена Дегрик Шевцова подала в суд на интернет-издание Mind.ua и журналистку Любовь Величко. Причина — публикация на сайте Mind.ua, которая, как заявил истец, порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца. По мнению заявителя, в этой публикации Mind.ua сделали ряд заявлений, не подкрепив их никакой доказательной базой. Сама Алена Дегрик Шевцова сообщила, что после победы в суде обещает передать 1 млн грн благотворительному фонду Tabletochki.

В рамках этой публикации был упомянут и IBOX Bank. Банк также увидел в заявлениях угрозу чести, достоинства и деловой репутации, поэтому уже формирует исковое заявление на Mind.ua. Сумма компенсации, которую запросит АО "АЙБОКС БАНК", еще выше — 2 млн грн морального ущерба.

"АО "АЙБОКС БАНК" неуклонно следует высоким стандартам работы банковского сектора в ежедневной операционной деятельности, благодаря чему добился существенных финансовых результатов в 2020 году. Поэтому заявления в адрес Банка, сделанные в материале mind.ua госпожой Величко, считаем такими, которые оскорбляют наши честь, достоинство и деловую репутацию Банка. АО "АЙБОКС БАНК" следует нормам, а озвученные заявления наносит прямой моральный вред нашей деятельности", — резюмировал Павел Коцюбинский.

Напомним, Юлия Тимошенко будет судиться с журналистом и бывшим депутатом.


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