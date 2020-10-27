IBOX Bank подал в суд на издание Mind.ua: в чем суть иска

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Станислав Молчанов
IBOX Bank подал в
суд на издание Mind.ua. В банке считают, что они понесли моральный ущерб от
публикации, размещенной на ресурсе, и хотят взыскать с ответчика 2 млн грн
компенсации. Об этом передает
"Дело. Юа".
Так, 26 октября
стало известно, что CEO fintech-компании LeoGaming и глава финансовой компании
Леогейминг Пей Алена Дегрик Шевцова подала
в суд на интернет-издание Mind.ua и журналистку Любовь Величко.
Причина — публикация на сайте Mind.ua, которая, как заявил истец, порочит
честь, достоинство и деловую репутацию истца. По мнению заявителя, в этой
публикации Mind.ua сделали ряд заявлений, не подкрепив их никакой доказательной
базой. Сама Алена Дегрик Шевцова сообщила, что после победы в суде обещает
передать 1 млн грн благотворительному фонду Tabletochki.
В рамках этой
публикации был упомянут и IBOX Bank. Банк также увидел в заявлениях угрозу
чести, достоинства и деловой репутации, поэтому уже формирует исковое заявление
на Mind.ua. Сумма компенсации, которую запросит АО "АЙБОКС БАНК", еще
выше — 2 млн грн морального ущерба.
Напомним, Юлия
Тимошенко будет
судиться с журналистом и бывшим депутатом.
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