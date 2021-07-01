ICU победила в номинации «Лучшая сделка первичного размещения Украины» по версии Cbonds

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Станислав Молчанов
Выпуск облигаций серии "А" компании Moneyveo, андеррайтером которых выступила группа ICU, признан лучшей сделкой первичного размещения Украины по версии Cbonds Awards CIS – 2021.
ICU - логотип
Ежегодно читатели международного информационного агентства Cbonds – профессиональные финансисты – выбирают лучших участников рынков капитала СНГ в разных номинациях. В этот раз ICU стала победителем среди компаний, размещавших облигации на внутреннем рынке Украины.
Объем закрытого дебютного выпуска облигаций Moneyveo составлял 200 млн грн. Номинальная процентная ставка — 20% годовых, выплата купона – ежеквартально, дата начала погашения – 14 февраля 2022 года.
Справка.
ICU – независимая финансовая группа, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
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