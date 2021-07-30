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ICU возглавила рейтинг торговцев ОВГЗ в 2020 году – НКЦБФР

Объем торгов гособлигаций, по данным НКЦБФР, в прошлом году вырос на 31,10%, достигнув 826 млрд грн

сегодня, 13:43
Автор:

Станислав Молчанов

Группа ICU стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке по итогам 2020 года. Согласно годовому отчёту Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), объем биржевых сделок с гособлигациями, проведенных группой, составил 131,7 млрд грн – это почти 20% от общего объема биржевых контрактов.

ICU возглавила рейтинг торговцев ОВГЗ в 2020 году – НКЦБФР

ICU возглавила рейтинг торговцев ОВГЗ. Фото: icu.ua

 

Таким образом, ICU удерживает беспрерывное лидерство на рынке ОВГЗ уже в течение более 10 лет.

 

"Вопреки кризисному 2020 году нам удалось не только сохранить интерес инвесторов к украинским долговым инструментам, но и существенно приумножить их средства за счет инвестирования в этот надёжный актив. Благодаря упрощению доступа к инвестированию и повышению финансовой грамотности вырос спрос на ОВГЗ со стороны частных инвесторов. Это значительно ускорило темпы развития долгового рынка и заложило основу для развития других сегментов фондового рынка, в первую очередь, – корпоративных облигаций", – сказал Константин Стеценко, учредитель группы ICU.

 

Объем торгов гособлигаций, по данным НКЦБФР, в прошлом году вырос на 31,10%, достигнув  826 млрд грн. Из них больше трети, а именно 329,81 млрд грн – торги на биржевом рынке.

 

"ОВГЗ заняли ключевое место в инвестиционном портфеле как юридических, так и физических лиц. 100% государственная гарантия позволяет инвесторам диверсифицировать свои активы и получать высокие доходы при минимальных рисках. Внедрение диджитал решений, таких как наша онлайн-система торговли гособлигациями ICU Trade, упростило доступ к ОВГЗ, сделав их простым и удобным инструментом наряду с классическим банковским депозитом", – отметила Евгения Грищенко, заместительница директора ICU.

 

Полный текст годового отчёта НКЦБФР можно прочитать здесь.

 

Справка.

 

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

 

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

 

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.


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Источник: https://icu.ua/ru/about-icu/news/icu-vozglavila-reyting-torgovcev-ovgz-v-2020-godu-nkcbfr
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