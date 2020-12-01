kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.12.2020

BTC/USD

19501.40

ETH/USD

618.37

LTC/USD

88.88

НБУ 01.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Игорь Кушнир признан одним из лучших топ-менеджеров Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Игорь Кушнир признан одним из лучших топ-менеджеров Украины

Глава правления – президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир вошел в рейтинг 25 лучших топ-менеджеров Украины

сегодня, 12:37
Автор:

Станислав Молчанов

Редакция журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" сформировала лонг-лист из 160 руководителей крупных компаний Украины. В отдельный рейтинг попали десять управленцев, которые являются основателями бизнеса. Свой рейтинг получили 25 лучших топ-менеджеров частных компаний, в который и вошел Игорь Кушнир. 

Игорь Кушнир признан одним из лучших топ-менеджеров Украины

Игорь Кушнир

"Игорь Кушнир руководит крупнейшей строительной компанией "Киевгорстрой"  уже восемь лет. Сегодня компания занимает треть рынка недвижимости Киева. В активной фазе строительства находится 27 жилых комплексов общей площадью 2,5 млн кв. м", — отмечает издание. 

По словам самого Игоря Кушнира, залогом успеха руководителя является командная работа всего коллектива. 

"Я благодарен организаторам, но в то же время хочу сказать, что это результат работы всей команды. В каком-то интервью я уже рассказывал, что мой стиль управления авторитарно-демократический. В хорошем смысле. Конечно, разделение полномочий и делегирование — это основа. Но я лично контролирую выполнение поставленных задач по всей вертикали. Это позволяет понимать, что происходит, видеть процессы и прогнозировать дальнейшие шаги. Уверен, что развитие компании зависит от верных решений и их добросовестного выполнения. На сегодняшний день наши результаты говорят о том, что мы движемся в правильном направлении. И сбавлять обороты не собираемся!" — подчеркнул Игорь Кушнир.
Эксперты оценивали кандидатов по пяти критериям: эффективное управление; эмоциональный интеллект; внедрение инноваций; стратегическое мышление; антикризисное управление. Часть экспертов оценивали кандидатов на условиях анонимности. Финальный рейтинг формировался из трех оценок: экспертного жюри (60%), редколлегии (20%) и голосования на сайте Delo.ua (20%). 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://delo.ua/business/centry-upravlenija-rejting-luchshih-upravlencev-375449/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ