IKEA открывает первый магазин в Киеве: появились фото

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Любовь Блажко
Уже 1 февраля 2021 года в Украине заработает первый магазин IKEA. Расположен он будет в торговом центре Blockbuster Mall в Киеве. Технически открытие магазина уже состоялось, но официальное грандиозное открытие запланировано на 1 февраля. Подтверждением этому являются снимки, которые опубликовала Алла Валенса на своей странице в социальных сетях.
IKEA в Украине. Фото: facebook Алла Валенса
Известно, что IKEA в столице должна была появиться еще в 2019 году в торговом центре Ocean Mall, но этому не суждено было случиться. Вторым испытаниям для открытия магазина стала пандемия коронавируса, которая заставила отложить открытие до лучших времен. Но наконец-то крупнейший ритейлер мебели готов запуститься в Украине.
Кроме того, в мае прошлого года начал работать интернет-магазин IKEA в Украине.
Напомним, IKEA – это компания, которая была основана в Швеции. Она занимается продажей мебели и товаров для дома, а также является одной из самых крупных торговых сетей в мире. Юридическое название — Ingka.
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