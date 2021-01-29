IKEA открывает первый магазин в Киеве: появились фото

Уже 1 февраля 2021 года в Украине заработает первый магазин IKEA. Расположен он будет в торговом центре Blockbuster Mall в Киеве. Технически открытие магазина уже состоялось, но официальное грандиозное открытие запланировано на 1 февраля. Подтверждением этому являются снимки, которые опубликовала Алла Валенса на своей странице в социальных сетях.

IKEA в Украине. Фото: facebook Алла Валенса

"А что, правда Ikea в Блокбастере?" — подписала серию фотографий женщина.

Известно, что IKEA в столице должна была появиться еще в 2019 году в торговом центре Ocean Mall, но этому не суждено было случиться. Вторым испытаниям для открытия магазина стала пандемия коронавируса, которая заставила отложить открытие до лучших времен. Но наконец-то крупнейший ритейлер мебели готов запуститься в Украине.

Кроме того, в мае прошлого года начал работать интернет-магазин IKEA в Украине.

Напомним, IKEA – это компания, которая была основана в Швеции. Она занимается продажей мебели и товаров для дома, а также является одной из самых крупных торговых сетей в мире. Юридическое название — Ingka.

Как сообщало издание "Комментарии", объявили время и место появления первого офлайн-магазина IKEA в Украине. Шведская мебельная компания IKEA, имеет мировую известность, наконец откроет первый офлайн-магазин на территории Украины. О долгожданном событии сообщают представители фирмы NAI Ukraine.

Открытие первого официального магазина IKEA запланировано на начало 2021 года. Купить мебель производства известной марки удастся в Киеве, на территории торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall. Интересно, что этот ТРЦ считается одним из крупнейших не только в Украине, но и в Европе.

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