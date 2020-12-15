Объявили время и место появления первого офлайн-магазина IKEA в Украине

Шведская мебельная компания IKEA, имеет мировую известность, наконец откроет первый офлайн-магазин на территории Украины. О долгожданном событии сообщают представители фирмы NAI Ukraine.

ІКЕА откроет первый офлайн-магазин в Украине в 2021 году. Фото из открытых источников

Открытие первого официального магазина IKEA запланировано на начало 2021 года. Купить мебель производства известной марки удастся в Киеве, на территории торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall. Интересно, что этот ТРЦ считается одним из крупнейших не только в Украине, но и в Европе.

Конкретной даты пока не сообщается, вероятно, из-за учета коронавирусной ситуации.

"Одним из ключевых арендаторов Blockbuster Mall является шведская компания IKEA. Мы поддерживали отношения с IKEA и вели переговоры о возможности выхода этого бренда на украинский рынок в течение 12 лет. Наконец состоится открытие первого магазина в Украине", — рассказал генеральный директор NAI Ukraine Виталий Бойко.

Пока же товары шведской компании украинцы могут заказать только онлайн. Забрать приобретенную через интернет продукцию можно в одном из пунктов выдачи или заказать доставку на дом. Сейчас в Украине есть лишь три пункта выдачи IKEA, последний из которых открылся на днях в киевском ТРЦ Lavina Mall.

Справка. IKEA — транснациональная компания из Швеции, которая занимается розничной торговлей, промышленным производством и дизайном. Наиболее известна как разработчик различной мебели. IKEA основана в 1943 году, а с 2008-го является крупнейшим мебельным продавцом в мире. Штаб-квартира компании находится в Нидерландах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало об открытии онлайн-представительства ИКЕА в Украине, хотя с сервисом и были определенные проблемы.



Кроме того, на портале можно узнать, как отреагировало руководство шведской компании на скандал по использованию незаконно добытой украинской древесины для своей продукции.

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