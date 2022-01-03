Ikea повысит цены на свою продукцию в 2022 году: что заставило компанию сделать этот шаг

Ikea заявила, что клиенты будут платить больше за товары ее магазинах в 2022 году. Об этом сообщает CNN.

Логотип Ikea - фото из открытых источников

Как и многие компании с ограниченной маржей прибыли, крупнейший в мире продавец мебели пытается поглотить более высокие затраты из-за постоянных проблем глобальной цепи поставок.

Ikea заявила, что цены в ее магазинах возрастут в среднем на 9% по всему миру, чтобы компенсировать значительные затраты на транспортировку и сырье, понесенные Ingka Group, владеющей и управляющей большинством магазинов Ikea по всему миру.

Благодаря философии "сделай сам", которая воплощена в выставочных залах, практически не имеющих персонала, Ikea стала синонимом низких цен. Несмотря на рост расходов во время пандемии, магазины Ikea в основном поддерживали цены на стабильном уровне.

Но поскольку цены на товары и доставку продолжали расти, компания заявила, что больше не может это поглощать.

"К сожалению, теперь, впервые с тех пор как высокие затраты начали влиять на глобальную экономику, мы должны перевести часть этих расходов на наших клиентов", – сказал Толга Онкю, менеджер по розничным операциям IKEA Retail.

Онкю сказал, что этот шаг обеспечит IKEA "конкурентоспособность и устойчивость", но добавляет, что "доступность всегда будет краеугольным камнем".

Розничный продавец сказал, что во время пандемии наблюдал беспрецедентный спрос на товары для дома, такие как мебель, товары для хранения и предметы домашнего офиса, настолько что он не всегда мог удовлетворить все потребности своих клиентов.

Компания заявила, что пытается смягчить текущее влияние проблем цепи поставок, в том числе задержки доставки.

Как сообщали ранее, с 1 января 2022 года в Украине повысились цены на изготовление и оформление биометрических документов.

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