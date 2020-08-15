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Илон Маск ищет таланты: как устроиться на работу на первый курорт у космодрома

Илон Маск ищет человека, который организует строительство курорта для космических туристов

сегодня, 03:38
Автор:

Виолетта Комаровская
Илон Маск ищет таланты: как устроиться на работу на первый курорт у космодрома

Илон Маск. Фото: Joe Skipper/Reuters

Миллиардер Илон Маск решил всерьез взяться за строительство курорта для космических туристов. Сейчас он ищет человека, который готов взять на себя все организационные задачи. Объявление о вакансии появилось на сайте компании SpaceX.

Попробовать прорваться в космический мир SpaceX, судя по всему, может любой желающий. В компании готовы рассматривать резюме с любого уголка планеты. Ищут менеджера по развитию курорта, который будут строить около космодрома Бока-Чика-Вилледж. Он расположен в штате Техас. В SpaceX предупреждают - работы будет очень много. Ведь в дальнейшем здесь собираются принимать космических туристов, а возможно даже путешественников с других планет. 

"Наша задача - создать такие космические технологии, чтобы можно было заселить людьми другие планеты. Космодром Бока-Чика-Вилледж нужно превратить в космопорт. Поэтому нам нужен талантливый менеджер, которые будет заниматься разработкой и строительством первого в мире курорта SpaceX - от самого начала и до самого конца", - сказано в описании вакансии. 

Менеджер курорта должен будет организовать строительство, спланировать бюджет и работу сотрудников, а также получить все необходимые разрешения у правительства. А вот сколько он будет получать за все это денег, в SpaceX не уточнили. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Илон Маск рассказал о преимуществах чипов в мозгу


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