Изобретатель Дайсона воплощает новую бизнес-идею: на что делает ставку теперь

Изобретатель пылесоса без мешка и культового стайлера для волос Джеймс Дайсон стремится революционизировать британское сельское хозяйство. Его компания Dyson Farming, на пороге превращения в агропродовольственный гигант, развивает современную клубничную ферму. Об этом пишет французское издание Les Echos.

Джеймс Дайсон

С 2013 года он инвестировал около 140 миллионов фунтов стерлингов в создание Dyson Farming, сельскохозяйственной империи площадью 36 000 акров (14 570 гектаров). Сегодня группа входит в пятерку ведущих производителей пшеницы, пивоваренного ячменя, масличных культур, гороха и картофеля в Великобритании и зафиксировала прибыль в 5,2 миллиона фунтов стерлингов в 2023 году, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Недостаточно, чтобы удовлетворить сэра Джеймса Дайсона. Последний проект этого бизнесмена – гигантская лабораторная ферма на переднем крае инженерии в самом сердце Линкольншира. Его компания стала производить 1250 тонн исключительной клубники в год, чтобы постоянно поставлять в супермаркеты в Великобритании.

"Мы должны сами производить еду, а не импортировать. Для меня это очень важно, мы не должны сдаваться", — объясняет изобретатель пылесоса без мешка в презентационном видео Dyson Farming. "Мы уже являемся очень крупным производителем картофеля, скоро это будет и с клубникой. Мы сможем производить ее с ноября по март", – объясняет он .

Гигантская теплица длиной 760 метров, питающаяся от биометанизированной электроэнергии, 1456 рядов над землей для 1,225 миллиона клубник, и, прежде всего, армия роботов для уборки урожая и самых современных датчиков. Роботы, созданные английским стартапом Dogtooth Technologues, отвечающие за постоянный сбор данных (влажность и насыщенность почвы питательными веществами, яркость, зрелость плодов и т.п.), непрерывно проходят ряды и собирают ягоды в оптимальное время.

"Сельское хозяйство действительно может повлечь за собой технологическую революцию, и наоборот. Эффективное, высокотехнологичное сельское хозяйство содержит множество ключей к нашему будущему. Dyson Farming стремится быть в авангарде этой отрасли", – говорит сэр Джеймс Дайсон.

Изобретатель знает, что коммерческое противостояние с фруктовыми транснациональными компаниями, уже прочно закрепившимися на британских полках, будет трудным. В прошлом году только 20% фруктов, потребляемых в Великобритании, было произведено там, отмечает Financial Times. Хотя его клубнику продавали Sainsbury и Marks & Spencer под собственным брендом премиум-класса, предприниматель освободился от этого и теперь делает ставку на патриотическую упаковку, которую демонстрирует Юнион Джек и бренд Dyson Farming.